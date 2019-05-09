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09.05.2019 16:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мурманск отметил День Победы парадом авиации и раритетных танков

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В День Победы по центральной площади Пять Углов города-героя Мурманска впервые прошел американский танк. Эта техника поставлялась в СССР в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу. Как ранее сообщили "РГ" в пресс-службе Северного флота, американский танк перевозили транспортом "Баллот", который потерпел крушение, наткнувшись на камни в районе острова Кильдин в 1943 году. Часть техники с борта судна удалось эвакуировать, но остальную смыло штормом в море.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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Танк M3 Lee впервые принял участие в торжественных мероприятиях. Он был поднят с морского дна с глубины 50 метров. Танк очистили от ржавчины и различных отложений, заменили некоторые детали и довели до работоспособного состояния. Теперь на танке действуют не только ходовая часть, но и оружие - в начале весны специалисты Северного флота, восстанавливавшие танк, испытали 76-миллиметровую пушку танка M3 Lee, которая уверенно стреляла холостыми боеприпасами.

Кроме M3 Lee, в параде приняли участие еще один американский танк М4А2 Sherman и легендарный советский средний танк Т-34, современный российский танк Т-80БВМ и другая боевая техника.

Изюминкой праздничных торжеств в честь Дня Победы стал авиапарад. Во время торжественного митинга у мемориала Защитникам Советского Заполярья, известном в Мурманске как памятник Алеше, прямо над памятником прошла группа вертолётов Ми-8, Ка-27ПЛ и Ка-29. За ними следовали самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142. В середине строя прошли учебно-тренировочный Су-25 УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Замкнули воздушный строй бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Фото: https://vk.com/surgut_aerobatic_team
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- Всего в параде участвовали 16 единиц авиатехники, - сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга. - Они прошли с запада на восток в заявленном диапазоне высот от 200 до 600 метров. - Управлять самолетами и вертолетами, участвующими в воздушном параде в небе Кольского Заполярья, было доверено лучшим представителям летного состава, чьи деды и прадеды внесли личный вклад в Великую Победу.

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