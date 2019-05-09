В Петербурге в "Бессмертном полку" прошла делегация из Киргизии

В Петербурге в едином строю "Бессмертного полка" по Невскому проспекту прошли гости Киргизии - воспитанники гимназии №2 имени Чкалова из Нарына и школы Святого Равноапостольного великого князя Владимира из Бишкека. Делегация посетила город в рамках "Школьного проекта", организованного "Российской газетой".

В 15.00 ученики и педагоги начали свое шествие от Александро-Невской лавры. Возглавлявшие делегацию держали перед собой яркий баннер "Бессмертный полк: Гатчина - Киргизстан". На груди у учеников красовалась георгиевская ленточка.

Ребята из Киргизии гордо поднимали фотографии своих родственников вверх и радостно подхватывали каждое "ура", раскатывающееся по Невскому проспекту. По промежуточным итогам, по главной улице города сегодня прошло чуть более миллиона человек.

- Я даже не представлял, что будет так много людей. Но вот, идя с огромной толпой и смотря на все эти портреты, - я чувствую гордость и настоящее единение, о котором я только читал, - поделился Андрей Шарипов из гимназии №2 имени Чкалова из Нарына. У себя в городе мальчик никогда не принимал участия в шествии.

Еще пару дней назад гости из Киргизии пели "Смуглянку", "Катюшу" и "День Победы" на сцене гатчинской школы №9. Теперь - уверенными голосами они запевали ее на Невском, и тысячи других голосов подхватывали.

Накануне специально для делегации школьников из Нарына и Бишкека сооснователь и сопредседатель движения "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин записал видеообращение. В нем он призвал вспоминать в этот день своих близких, жизнь которых затронула война. А если нет возможности участвовать в шествии - просто достать портреты бабушек и дедушек и поставить их на видное место.

Дарина Шарипова из Нарына рассказала историю своего прадедушки, с его портретом она прошла сегодня по Невскому.

- Моего прадедушку звали Федор Васильевич Кривопалов. Во время войны он работал в тылу. На фронт его не пустили, потому что он был главным ветеринарным врачом Нарынской области. В Нарынский конный завод, где Федор Васильевич работал, привозили породистых лошадей с фронта. Ему было приказано создать все условия, чтобы лошади пережили войну. И он справился. И был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Историю своего двоюродного прадедушки-героя рассказала и Серафима Кунивина из Бишкека.

- Среди миллионов солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне, был и мой двоюродный прадед Кунавин Григорий Павлович. Он был ефрейтором, парторгом роты, служил в 307-й стрелковой дивизии, в 1021-м стрелковом полку. Был награжден званием Герой Советского Союза посмертно. Посмертно его наградили после освобождения польской деревни Герасимовичи. Там отважный воин, мой двоюродный прадед, бросился на вражеский пулемет и закрыл его своим телом. Это обеспечило успех наступающему подразделению. Благодарные жители польской деревни постановили 9 августа 1944 записать имя Кунавина Григория Павловича навечно в списки жителей деревни Герасимовичи.

В Киргизии очень трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. В 1942 году, когда началась эвакуация из блокадного Ленинграда, многих детей вывезли именно в Киргизскую ССР. Особенно здесь чтят память юной 16-летней девушки Токтогон Алтыбасаровой, которая заменила мать 150 маленьким ленинградцам. Детей к ней привезли голодными и оборванными, опухшими от голода. Девушка взялась обустроить их быт и уже 1 сентября ребята пошли в школу.