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09.05.2019 19:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Юге России акция "Бессмертный полк" собрала 827 тысяч человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край, Адыгея, Ставропольтский край, Северная Осетия, Чечня)

На Юге России акция "Бессмертный полк" собрала свыше 752 тысяч человек: на Кубани в ней приняли участие 680 тысяч жителей, в Республике Адыгея - 52 тысячи, в Ставропольском крае - 60 тысяч, а в Северной Осетии - 25 тысяч человек. В Чечне в рядах "Бессмертного полка" прошли чуть менее 15 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службах администраций и правительств регионов.

В Краснодаре колонны "Бессмертного полка" собрали 110 тысяч человек. Жители города прошли с портретами своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной - по улице Красной от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев. Всего в акции во всех городах Кубани в мероприятии приняли участие 680 тысяч человек. В Краснодаре, Северской и Геленджике люди, двигаясь в колоннах "Бессмертного полка", пели песни военных лет.

Как ранее уже писала "РГ", на Кубани Парад Победы собрал около 200 тысяч жителей.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Больше миллиона человек прошли в "Бессмертном полку" в Петербурге

В Майкопе акция собрала 35 тысяч человек, а всего по Республике Адыгея - 52 тысячи жителей. В столице региона в колонне вместе с другими людьми прошел глава республики Мурат Кумпилов, который нес фотографию своего деда Хамида Кумпилова. По улицам города волонтеры пронесли 30-метровую копию знамени Победы.

В Ставрополе шествие "Бессмертного полка" собрало свыше 60 тысяч участников, сообщили в управлении пресс-службы главы региона. По данным пресс-службы, это стало "самым максимальным показателем за всю историю проведения акции в городе".

В Северной Осетии к акции присоединились 20 тысяч человек, колонна растянулась на несколько километров, почти каждый из участников нес портреты дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной. Стоит отметить, что для региона война оказалась одной из самых кровопролитных: к 1945 году по указанию правительства СССР в Красную армию уже не призывали осетин, поскольку число погибших среди уже мобилизованных мужчин было огромным. При этом Северная Осетия оказалась лидером среди регионов СССР по количеству Героев Советского Союза на душу населения.

В Грозном акция "Бессмертный полк" собрала около 15 тысяч человек, сообщает ТАСС. Колонны возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров, который нес копию знамени Победы. Можно отметить, что в рядах участников шествия было не так много портретов ветеранов, как в других регионах Юга России. В мероприятии в Грозном также приняли участие представители правоохранительных органов, депутаты, чиновники и духовенство.

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