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09.05.2019 12:23
Рубрика: Спорт

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" поборются за Лигу чемпионов

Текст: Артур Нанян
Уже совсем скоро, 1 июня в Мадриде, состоится чисто английский финал Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" против "Ливерпуля". Две команды, которые в последние годы стали объектами насмешек из-за отсутствия трофеев. Наконец, кто-то из них завоюет титул. Но кто - вот в чем главный вопрос.
Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Путь к финалу

Безусловно, он был сложнее у "Тоттенхэма". Лондонской команде вообще в этом сезоне дико везет. Можно сказать, "шпоры" - короли драмы. Они вышли из группы на 85-й минуте, в четвертьфинале с "Манчестер Сити" им помогла система видеопомощи судьям (VAR) на 93-й минуте, а с "Аяксом" решающий мяч был забит на 96-й минуте!

Фото: Reuters/Matthew Childs
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 в матче с "Аяксом" и пробился в финал ЛЧ

Что касается "Ливерпуля", то "красные" едва не вылетели уже в группе, но в последнем матче обыграли дома "Наполи". В плей-офф команда Юргена Клоппа выбила "Баварию", и самое главное - "Барселону". 0:3 на "Камп Ноу" через неделю превратились в 4:0 на "Энфилде". И это без Мохаммеда Салаха с Роберто Фирмино.

Лидеры

"У нас 11 лидеров на поле. Только так команда может что-то выиграть", - уверен главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Наверняка того же мнения придерживается и его коллега по предстоящему финалу Маурисио Поччетино.

И все же сложно не выделить у "Ливерпуля" атакующее трио Салах-Фирмино-Мане. Достаточно сказать, что из 87 мячей, забитых "красными" в Премьер-лиге, 54 приходятся именно на эту тройку. Впрочем, успех команды Клоппа был бы невозможен без еще одного человека. Речь о Вирджиле ван Дейке. Что примечательно - именно голландец был признан лучшим игроком английского чемпионата в этом сезоне.

У "Тоттенхэма" до последнего времени явным лидером считался Гарри Кейн. Казалось, он незаменим для "шпор". Но в нынешнем сезоне лондонцы научились побеждать и без него. Сумасшедший ответный матч с "Манчестер Сити", противостояние с "Аяксом" - все это прошло без участия Кейна. В его отсутствие раскрылись Сон Хын Мин и герой второй игры с "Аяксом" Лукас Моура. Нельзя не сказать и о Кристиане Эриксене. Без датчанина сложно себе представить "Тоттенхэм".

Фото: Александр Ступников / РИА Новости
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Тренерская дуэль

Клопп почти четыре года тренирует "Ливерпуль", а Почеттино пришел в "Тоттенхэм" в 2014 году. И пока что никто из них не выигрывал трофеев. Хотя "красные" при Клоппе уже в третий раз выходят в финал еврокубков.

Но если "Ливерпуль" тратит порой огромные деньги на трансферы, то "Тоттенхэм" - это вообще уникальный случай. За последний год клуб не приобрел ни одного футболиста! Как в такой ситуации Почеттино умудряется показывать результат - загадка. Которую не в состоянии объяснить даже сам аргентинец, которого прошлым летом, да и зимой, настойчиво звали в "Реал".

Евродостижения

"Ливерпуль" - одна из самых титулованных команд континента. За всю историю клуб завоевал 13 трофеев в Европе. Пять из них - в Лиге чемпионов. В последний раз главный еврокубок "мерсисайдцы" выиграли в 2005 году в незабываемом финале в Стамбуле. Уступая 0:3 к перерыву, "Ливерпуль" не только сравнял счет, но и победил в серии пенальти.

Успехи "Тоттенхэма" на евроарене куда скромнее. Клуб впервые в истории примет участие в решающей встрече Лиги чемпионов. Из остальных достижений можно отметить две победы в Кубке УЕФА и одну в Кубке обладателей кубков. Но последний триумф приходится на середину 80-х.

Статистика

"Тоттенхэм" с "Ливерпулем" лишь однажды встречались в еврокубках. Было это в полуфинале Кубка УЕФА сезона 1972/73. По сумме двух встреч дальше прошли "красные": 1:0 дома и 1:2 на выезде. В финале англичане победили менхенгладбахскую "Боруссию", за которую тогда выступал будущий главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес.

В Англии "Ливерпуль" с "Тоттенхэмом" провели 170 матчей. Явное преимущество здесь у "красных" - 79 побед против 48. Последние две из них были одержаны в нынешнем сезоне с одинаковым счетом 2:1.

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы

Что интересно - из последних 14 встреч между командами "Ливерпуль" уступил лишь однажды. А в финале домашних турниров пути клубов пересеклись в решающем поединке Кубка лиги в 1982 году. Успех праздновали "мерсисайдцы (3:1).

Букмекеры

Эксперты считают фаворитом финала "Ливерпуль". Ставки на победу команды Клоппа принимаются с расчетом 1 к 1,5. То есть, если поставить условные 1000 рублей на "красных", в случае успеха чистый доход составит 500 рублей. Коэффициент на "Тоттенхэм" - 2,6.

Оптимальные составы

"Ливерпуль": Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Кристиан Эриксен, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Гарри Кейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

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