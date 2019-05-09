В Сеуле заявили о запуске двух ракет КНДР

Напомним, что сегодня в минобороны Республики Корея сообщили, что Северная Корея из западной части страны произвела запуск "неизвестной ракеты, которая проследовала в восточном направлении". При этом южнокорейские военные уже тогда не исключили возможности, что запусков было больше. Отметим, что 4 мая КНДР провела на восточном побережье учения, где присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Во время маневров были произведены стрельбы из реактивных систем залпового огня калибром 240 и 300 мм, а также запущена "управляемая тактическая система". По поводу последней зарубежные эксперты указали, что она похожа на знаменитые российские комплексы "Искандер", которые известны тем, что их трудно перехватывать.

Как и было обещано, представители Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК) сделали дополнительное заявление, предоставив более подробную информацию о сегодняшних запусках КНДР. В итоге выяснилось, что было запущено две ракеты, а не одна. "Сегодня в 16:29 и 16:49 по местному времени Северная Корея произвела запуски предположительно ракет малой дальности. Всего было запущено две ракеты - по одной за раз… Дальность полета ракет мы оцениваем в 420 и 270 км, высота полета - около 50 км", - говорится в заявлении ОКНШ ВС РК.

Южнокорейские военные добавили, что первый запуск прошел из места, которое фигурировало в первом заявлении - ракетная база недалеко от деревни Сино в провинции Северная Пхёнан, что в 77 км к северо-западу от Пхеньяна. Вторая ракета была же запущена из другой точки, хотя и не так далеко от первой. Она находится в районе Кусон провинции Северная Пхёнан, что в 40 км к северу от Сино. Было отмечено, что военные эксперты РК и США продолжают вести анализ поступающей информации, чтобы уточнить тип запущенных ракет и выяснить прочие детали стартов.

Ранее возникли предположения, что КНДР запустила ракеты класса "Нодон", так как на базе в Сино размещены именно этот тип систем. Профессор Институт проблем Дальнего Востока южнокорейского университета Кённам Ким Дон Ён высказал в беседе с информагентством "Ёнхап" несколько иную точку зрения. Признав, что информации пока немного, он предположил, что КНДР запустила аналог российских "Искандеров", которые были запущены 4 мая. В пользу этой версии говорит схожая высота максимального подъема ракеты. Впрочем, эксперт признал, что это пока лишь предположения, возможно, что полетели и "Нодоны".

