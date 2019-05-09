Путин: С каждым годом все острее чувствуется ценность Победы в ВОВ

Новости

Погибшую в 1942 году подлодку Щ-302 впервые показали на видео 12:04
В Минпромторге прокомментировали отказ от пластиковых пакетов и посуды 11:54
ЦОДД рекомендовал москвичам в День Победы пересесть на метро 11:49
В Петербурге следователи проверят семью девочки, живущей среди крыс 11:37
В Иркутской водитель сбил пять человек, перепутав педали 11:32
В России стартовали "Поезда Победы" 11:30
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе 11:28
В Петербурге скончался фотокорреспондент "РГ" Владимир Бертов 11:23
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили 11:16
На Дворцовой площади Петербурга прошел Парад Победы 11:13
С эвакуированного курганского поселка сняли угрозу пожара 11:11
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников 11:11
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США 11:11
Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости 10:59
Сборная России по хоккею прибыла в Словакию на чемпионат мира 10:45
В Казани чиновники стали питаться в школьных столовых на 69 рублей 10:30
МИД: Россия и Сирия продолжат борьбу с террористами в Идлибе 10:27
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка" 10:18
На Алтае спасатели нашли тело четвертого погибшего под лавиной туриста 10:18
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы 10:08
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади 09:40
Последний ветеран 354-й дивизии приехал в Москву почтить земляков (видео) 09:33
Два президента Киргизии приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 09:31
В Петербурге появится сквер в память о Полярных конвоях 09:15
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 11:48
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Путин: С каждым годом все острее чувствуется ценность Победы в ВОВ

Текст: Кира Латухина

Клятва защитников Брестской крепости - "Умираю, но не сдаюсь" - главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Об этом президент заявил на военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Победа была и остается одна на всех, подвиг невозможно разделить; и сейчас коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение, подчеркнул он, призвав мир к созданию общей системы безопасности. Владимир Путин считает святым долгом защиту подлинных героев Великой Отечественной.

День Победы глава государства назвал днем нашей гордости и скорби, безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. "Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы", - подчеркнул он. "Все выдержали. Отдали все, что могли, и добились, выстрадали победу", - сказал президент.

"С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига, осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надежной, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы", - заявил Владимир Путин.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

"В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте - победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну, - подчеркнул президент. - Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз - тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!". Путин отметил также заслуги тыла, где был открыт второй фронт - трудовой и героический. "Победа ковалась всем народом", - сказал он.

"Одним из первых подлый внезапный удар захватчиков принял гарнизон Бресткой крепости - бились до последнего", - сказал глава государства. Их наказ, клятва - "Умираю, но не сдаюсь" - принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества, это главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия, считает он. Подвиги российских воинов в наши дни говорят, что этот наказ не забыт, убежден президент.

"Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц - Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда", - перечислил Путин. "Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужества и самопожертвования, ту непомерную цену, которой оплачена Победа", - сказал он и объявил минуту молчания.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность", - продолжил президент. Сегодня в ряде государств осознанно искажают события войны, "возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", констатировал он. "Наш святой долг - защитить подлинных героев, - заявил Путин. - Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех".

Фото: Марк Редькин / РИА Новости
Прожито с Родиной. Дневники советских людей о майских днях 1945 года

Уроки войны по-прежнему актуальны, отметил Верховный Главнокомандующий и заверил, что будет делаться все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность Вооруженных Сил. "Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение", - также заявил он и призвал все страны осознать общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности.

"Наш народ знает, что такое война", - сказал глава государства. "День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу. Сегодня мы не скрываем своих эмоций, и эти искренние чувства объединяют всю Россию", - подчеркнул он. "Слава народу-победителю!" - заключил президент.

Вместе с главой государства на трибуне были премьер-министр Дмитрий Медведев и почетный гость парада первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Перед началом парада и по его окончании Владимир Путин пообщался с ветеранами, поздравил с праздником. А затем отправился в Александровский сад возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

Власть Работа власти Госуправление Общество Ежедневник Праздники Президент День Победы РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки