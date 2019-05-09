Путин: С каждым годом все острее чувствуется ценность Победы в ВОВ

Клятва защитников Брестской крепости - "Умираю, но не сдаюсь" - главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Об этом президент заявил на военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Победа была и остается одна на всех, подвиг невозможно разделить; и сейчас коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение, подчеркнул он, призвав мир к созданию общей системы безопасности. Владимир Путин считает святым долгом защиту подлинных героев Великой Отечественной.

День Победы глава государства назвал днем нашей гордости и скорби, безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. "Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы", - подчеркнул он. "Все выдержали. Отдали все, что могли, и добились, выстрадали победу", - сказал президент.

"С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига, осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надежной, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы", - заявил Владимир Путин.

"В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте - победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну, - подчеркнул президент. - Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз - тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!". Путин отметил также заслуги тыла, где был открыт второй фронт - трудовой и героический. "Победа ковалась всем народом", - сказал он.

"Одним из первых подлый внезапный удар захватчиков принял гарнизон Бресткой крепости - бились до последнего", - сказал глава государства. Их наказ, клятва - "Умираю, но не сдаюсь" - принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества, это главный залог абсолютной надежности и непобедимости русского оружия, считает он. Подвиги российских воинов в наши дни говорят, что этот наказ не забыт, убежден президент.

"Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц - Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда", - перечислил Путин. "Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужества и самопожертвования, ту непомерную цену, которой оплачена Победа", - сказал он и объявил минуту молчания.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность", - продолжил президент. Сегодня в ряде государств осознанно искажают события войны, "возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", констатировал он. "Наш святой долг - защитить подлинных героев, - заявил Путин. - Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остается одной на всех".

Уроки войны по-прежнему актуальны, отметил Верховный Главнокомандующий и заверил, что будет делаться все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность Вооруженных Сил. "Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение", - также заявил он и призвал все страны осознать общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности.

"Наш народ знает, что такое война", - сказал глава государства. "День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу. Сегодня мы не скрываем своих эмоций, и эти искренние чувства объединяют всю Россию", - подчеркнул он. "Слава народу-победителю!" - заключил президент.

Вместе с главой государства на трибуне были премьер-министр Дмитрий Медведев и почетный гость парада первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Перед началом парада и по его окончании Владимир Путин пообщался с ветеранами, поздравил с праздником. А затем отправился в Александровский сад возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.