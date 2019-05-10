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10.05.2019 22:06
Рубрика: Спорт

"Химки" - третий полуфиналист баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский

Подмосковный клуб "Химки", снова обыграв казахстанскую "Астану" (88:81 в Нур-Султане), победил соперника в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с общим счетом 3:0. Команда Римаса Куртинайтиса стала третьим полуфиналистом. Ранее этого добились казанский УНИКС и ЦСКА.

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Дебют матча остался за хозяевами, получившими активную поддержку болельщиков, которые далеко не всегда балуют "Астану" высокой посещаемостью домашних матчей. Но сегодня пришли 1708 зрителей. Для столичного СК "Велотрек" это - третий показатель в сезоне 2018/19.

На восьмой минуте после дальнего попадания Энтони Клеммонса казахстанская команда лидировала 25:11. Однако еще до завершения стартовой четверти особенно вдохновенная игра американского химчанина Джордана Мики позволила гостям сделать фееричный рывок 13:0 и сократить отставание до минимума.

На 24-й минуте точный трехочковый бросок все того же Мики наконец-то вывел "Химки" вперед - 36:34. Начиная с середины второй четверти, гости все время лидировали, и так продолжилось до конца игры, но перевес был достаточно зыбкий. "Астана" сопротивлялась более чем достойно, хотя лучший в истории клуба сезон в Единой лиге этой команде все-таки пришлось завершить. "Химки" объективно сильнее.

Самыми результативными у победителей стали Мики (25) и лучший бомбардир за все десятилетнее существование Единой лиги Алексей Швед (20). В составе проигравших отличились Джей Джей О’Брайен (17), Кеннет Хортон и Энтони Клеммонс (по 15), Майкл Дженкинс (14).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Знали, что, несмотря на две победы в Химках, легко в Казахстане не будет, так как для "Астаны" этот матч мог стать "последним звонком", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Римас Куртинайтис, чьи слова приводит пресс-служба БК "Химки". - У "Астаны" достаточно хороших игроков, также я хотел бы отметить их наставника Эмиля Райковича, который держит команду в дисциплине. В первой половине успех был на стороне соперника, потому что они забили 8 из 12 трехочковых, хотя успех всегда приходит к тому, кто старается. Хотел бы отдать должное "Астане" за эту серию, которая не была для нас простой. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это наша защита, особенно в самые нужные моменты. Это было и здесь, и в Химках. Конечно, у нас есть большой потенциал в нападении, где мы должны солиднее контролировать ситуацию, потому что было много неудачных бросков. В целом, серию мы сыграли неплохо и вышли в следующий раунд, где начинаются самые ответственные матчи.

"Химки" в полуфинальной серии до трех побед по схеме "2-2-1" встретятся с казанским УНИКСом, причем преимущество своей площадке будет у баскетболистов из столицы Татарстана. Серия начнется 22 мая на берегах Волги.

Результаты 1/4 финала Единой лиги

(перед названием команды указано место, занятое в регулярном чемпионате)

(1) ЦСКА - (8) БК "Нижний Новгород" - 3-0

1-я игра - 87:50 (в Москве)

2-я игра - 86:66 (в Москве)

3-я игра - 80:72 (в Нижнем Новгороде)

(4) "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - (5) "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1-2

1-я игра - 69:78 (в Краснодаре)

2-я игра - 70:69 (в Краснодаре)

3-я игра - 78:94 (в Санкт-Петербурге)

4-я игра - 11 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге

5-я игра (если потребуется) - 14 мая, 20.00, в Краснодаре

(2) УНИКС (Казань) - (7) "Калев" (Таллин, Эстония) - 3-0

1-я игра - 92:82 (в Казани)

2-я игра - 108:84 (в Казани)

3-я игра - 96:84 (в Таллине)

(3) "Химки" (Московская обл.) - (6) "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 3-0

1-я игра - 82:59 (в Химках)

2-я игра - 94:64 (в Химках)

3-я игра - 88:81 (в Нур-Султане)

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