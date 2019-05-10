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10.05.2019 18:11
Рубрика: Власть

Лавров назвал непростой задачей достижение мирного договора с Японией

Текст: Александр Ленин

Заключение мирного договора с Японией оcтается непростой задачей. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в Москве.

"Обменялись мнениями относительно путей выхода на такие договоренности, которые в полной мере отвечали бы интересам наших стран и были бы однозначно поддержаны и приняты их народами. Эта задача непростая", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

По словам Лаврова, решить указанную проблему можно лишь путем длительной, кропотливой, креативной работы. Российский министр призвал японских партнеров поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень и продолжить работу на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Для этого, уточнил министр, потребуется признание Токио итогов Второй мировой войны.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лавров призвал вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень

"Совместная декларация готовилась и подписывалась в конкретных исторических и геополитических условиях. С тех пор ситуация коренным образом изменилась. Мы вынуждены учитывать, что сегодня действует договор безопасности между Японией и США", - резюмировал Сергей Лавров.

Токио и Москва по-прежнему не могут найти пути преодоления разногласий в подходах к мирному договору. Впрочем, стороны выражают готовность вести диалог дальше, чтобы выйти на взаимоприемлемые решения.

"Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твердо решили, что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и не жалея сил проводим дискуссии", - отметил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

По итогам переговоров в Москве стороны подтвердили договоренность о проведении двусторонних консультаций в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств в Токио в конце мая. "Сегодня мы рассмотрели график дальнейших контактов на высшем и высоком уровне. На регулярной основе проходят переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2". Очередная, уже четвертая, встреча в таком формате состоится в Токио 30 мая", - добавил руководитель российской дипломатии.

Министры в положительном ключе оценили диалог по развитию совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. "Договорились сосредоточиться на конкретизации проектов сотрудничества, которые находятся на продвинутой стадии согласования, с тем, чтобы выработать соответствующие бизнес-модели", - отметил Лавров.

В конце июня японскую Осаку посетит президент РФ Владимир Путин, который примет участие в саммите G20. Ожидается, что российский лидер проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ. В ходе переговоров на высшем уровне первые лица государств также обсудят проблематику мирного договора.

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