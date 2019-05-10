Путин рассказал об акции "Бессмертный полк" в Москве

Российский президент Владимир Путин отметил стойкость участников акции "Бессмертный полк". Ведь плохая погода не помешала им прийти с портретами своих родственников на Красную площадь.

"Несмотря на эту непогоду, такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Путин добавил, что это его не удивляет. "Дело в том, что когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны, то они понимают, что они несут портреты героев", - подчеркнул он. По словам президента, "подняться с криком "За Родину! За Сталина!", идти почти на верную смерть - это дорогого стоит.

"Они все герои. Но пройти с портретом - значит для самого себя осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое”, - заявил Владимир Путин.

В этом году российский президент уже в пятый раз принял участие в акции "Бессмертный полк".