Объявлена дата прощания с попавшими под лавину туристами

В воскресенье, 12 мая, в школе № 5 наукограда Кольцово состоится церемония прощания с Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным, которые 6 мая погибли на одном из склонов Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе Горного Алтая. Об этом сообщает отдел информации администрации Кольцово.

"Валерия Одаренко была главным редактором новостного сайта Кольцово "Наукоград-пресс" и газеты "Наукоград-Вести". Гибель таких людей, как и остальных участников трагического похода, - это невосполнимая потеря для всех", - говорится в сообщении.

Накануне, 9 мая, Главное управление МЧС по Республике Алтай подтвердило гибель двоих участников похода из Кольцово - Валерии Одаренко и Дмитрия Шарифулина. Как сообщает портал "Наукоград-пресс", поиски еще одной участницы похода из Кольцово, Юлии Воробьевой, продолжаются. Всего на 9 мая обнаружены тела четверых из семи погибших.

В пятницу утром родственники погибших прибыли в Горно-Алтайск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким туристам, попавшим под сход лавины. Глава региона дал поручение оказать всевозможную поддержку родственникам погибших и всю необходимую помощь выжившим.

Справка "РГ"

Группа горных туристов из Новосибирска - всего девять человек - попала под сход лавины в районе Южно-Чуйского тракта, у подножья горы Металлург, 6 мая. О трагическом происшествии стало известно 8 мая. Туристы являлись спортсменами Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России, пятеро из них - кандидаты сборной команды Новосибирской области по спортивному туризму (дисциплина - маршрут горный). Двое участников похода остались в живых, остальные семь человек попали под сход лавины.