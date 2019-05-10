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10.05.2019 08:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые: Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Альбертского университета (Канада) пришли к выводу, что сыр различной жирности может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как молочный продукт снижает резистентность к инсулину, передает Medicalxpress.

Ученые пояснили, что в последнее время появляется все больше доказательств того, что люди, которые едят много сыра (а он, как известно, содержит далеко не самые полезные насыщенные жиры), не отличаются высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Фото: Depositphotos.com
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Заинтересовавшись такими выводами ученых, канадские специалисты провели эксперимент на грызунах, которых разделили на три группы и в течение восьми недель кормили салом, а также сырами с низкой и обычной жирностью. В итоге, употреблявшие сыры животные продемонстрировали снижение резистентности к инсулину.

- Это говорит о том, что полезный эффект сыра, скорее всего, связан не с количеством жира, а с каким-то другим важным компонентом - белком или кальцием, - отметили специалисты. 

Также в рамках исследования специалисты обнаружили у грызунов изменения, связанные с фосфолипидами. Эти вещества очень важны для нормальной работы организма.

Дело в том, что низко циркулирующие фосфолипиды связаны с диабетом и резистентностью к инсулину. Так вот крысы, сидевшие на диете с салом, имели более низкие уровни фосфолипидов. В отличие от животных, которые ели сыр.

Справка "РГ"

Резистентность к инсулину - это состояние, которое часто развивается с возрастом, а также у людей, испытывающих сильные стрессы или страдающих от ожирения. В результате это приводит к повышению уровня глюкозы в крови и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

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