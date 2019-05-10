Команда Путина и Шойгу победила в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Владимир Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в пятницу в Сочи в ледовом дворце "Большой". Сама встреча закончилась победой команды президента "Легенды хоккея" со счетом 14:7. Уже в первом периоде Путин открыл счет, забив первую шайбу в ворота противника.

Министр обороны Сергей Шойгу, который также играл за команду президента, за всю игру забил три шайбы.

Российский президент вышел на лед в красном свитере под номером 11. В одной команде с ним играли такие звезды российского хоккея как олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Павел Буре.

Товарищами президента по команде также стали министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Против них играла команда "Сборная Ночной хоккейной лиги", среди которых были губернатор Московской области Андрей Воробьев, джазмен и саксофонист Игорь Бутман, генеральный директор Норникеля Владимир Потанин, председатель совета директоров КХЛ и президент ХК СКА Геннадий Тимченко.

Ночная хоккейная лига - любительская спортивная организация, которая была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина.