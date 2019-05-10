В Крыму прокомментировали претензии Украины на Керченский пролив

Претензии Украины на Керченский пролив, которые были озвучены в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, являются абсолютно неуместными. Об этом, как передают РИА Новости, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

Сегодня в германском городе Гамбург начались первые публичные слушания Международного трибунала по морскому праву: на них рассматривается дело украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ. В эту организацию по поручению президента Петра Порошенко обратился украинский МИД с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения кораблей и моряков.

Как уже сообщалось, российская сторона не принимает участие в этих слушаниях. Об этом ранее трибунал уведомило российское посольство в ФРГ. В ноте отмечалось, что данное дело находится вне юрисдикции МТМП. Оно должно рассматриваться на двусторонних консультациях по вопросу инцидента в районе Керченского пролива. Единственный раунд таких консультаций состоялся 23 апреля в Гааге, затем Киев решил отказаться от них, хотя Москва была готова продолжить диалог.

"В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой части Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств", - отметил Александр Молохов.

Он также подчеркнул, российская сторона, несмотря на непризнание юрисдикции Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков, намерена представить более точные письменные замечания относительно своей позиции по обстоятельствам дела и выражает надежду на то, что трибунал должным образом и тщательно рассмотрит ее аргументы.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они начали опасные маневры и были задержаны российскими пограничниками. Суд арестовал экипажи за незаконное пересечение границы. В Москве произошедшее расценили как провокацию, направленную на повышение рейтинга президента Украины Петра Порошенко в при подготовке к выборам.