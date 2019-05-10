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10.05.2019 06:09
Рубрика: В мире

Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта. На необычный запах пожаловались космонавты. Экипаж включил системы очистки воздуха. После отстыковки космического грузовика все пришло в норму.

Фото: NASA
Корабль Dragon подошел к МКС с оборванным кабелем

"Из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта", - рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Он отметил, что вопросы и замечания направлены в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Напомним, принадлежащий компании SpaceX космический корабль Dragon-2 отправился на орбиту 2 марта. Помимо груза на борту также находился манекен Рипли (названный так в честь героини кинофильма "Чужие"), с помощью которого специалисты проверяли, доступен ли новый корабль для полетов человека в космос.

Дело в том, что в 2011 году США завершили программу "Шаттл", и с тех пор американские астронавты летают к МКС на российских кораблях "Союз".

В мире США Общество Космос
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