Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта. На необычный запах пожаловались космонавты. Экипаж включил системы очистки воздуха. После отстыковки космического грузовика все пришло в норму.

"Из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта", - рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Он отметил, что вопросы и замечания направлены в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Напомним, принадлежащий компании SpaceX космический корабль Dragon-2 отправился на орбиту 2 марта. Помимо груза на борту также находился манекен Рипли (названный так в честь героини кинофильма "Чужие"), с помощью которого специалисты проверяли, доступен ли новый корабль для полетов человека в космос.

Дело в том, что в 2011 году США завершили программу "Шаттл", и с тех пор американские астронавты летают к МКС на российских кораблях "Союз".