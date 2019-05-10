В пятницу, 10 мая, сборная России по хоккею проведет свой первый матч на чемпионате мира-2019 в Словакии. Соперником команды Ильи Воробьева станет Норвегия.

Фаворит сегодняшней игры очевиден. У сборной России на этом турнире сильнейший состав. К команде присоединились звездные игроки НХЛ: Андрей Василевский, Никита Кучеров, Александр Овечкин, Евгений Малкин. Помогать им будут сильнейшие хоккеисты из КХЛ. С таким составом проблем на групповом этапе возникнуть не должно.

Что касается сборной Норвегии, то она с 2007 года выступает в топ-дивизионе мирового первенства. Однако за последние пять лет скандинавская команда ни разу не пробилась в плей-офф - лучшим результатом за это время является 10-е место в 2016 году.

Более того, наша сборная имеет подавляющее преимущество над норвежцами в очных противостояниях - россияне выиграли 11 из 12 встреч.

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Россия - Норвегия начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.