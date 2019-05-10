Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В первом матче на братиславской арене имени Ондрея Непелы подопечные Ильи Воробьева уверенно обыграли команду Норвегии - 5:2.

Стартовый состав нашей команды не преподнес никаких сюрпризов. Тренерский штаб включил на матч 21 из 22 игроков из заявки на турнир, а место в воротах занял Андрей Василевский. Не раздевался только Илья Сорокин, третий вратарь сборной. А так все хоккеисты вышли в тех же сочетаниях, в которых тренировались последние дни.

Считается, что дебютный матч всегда сложен с точки зрения психологии. Но наши, если и волновались, то совсем немного. С первых минут россияне взяли шайбу под контроль, но чтобы открыть счет понадобилось большинство. На 9-й минуте Матис Олимб оказался на скамейке штрафников, однако уже через 12 секунд был вынужден ее покинуть. Ровно столько потребовалось команде Воробьева для розыгрыша лишнего. Евгений Малкин из-за ворот шайбу на тезку Дадонова, и тот в касание с пятака не оставил шансов норвежскому вратарю Хенрику Хеукелану - 1:0.

Второй шайбы наших пришлось ждать шесть минут. На этот раз наши огорчили скандинавов в равных составах. К голу привела изящнейшая комбинация: Дмитрий Орлов с левого фланга нашел в центре Михаила Григоренко, который тут же отдал передачу Анисимову, "расстреливавшему" вратаря с близкого расстояния - 2:0.

Второй период россияне начали еще мощнее. Уже в самом его начале наши упустили несколько моментов. Останавливать соперника норвежцам пришлось с помощью удалений, вот только большинство в этот вечер сборная России реализовывала на раз-два. На 29-й минуте Никита Кучеров получил пас от одноклубника по "Тампе" Михаила Сергачева и фирменным броском "с кистей" открыл счет своим шайбам на турнире - 3:0.

А через полторы минуты опять же в большинстве Малкин и Дадонов словно скопировали первую голевую комбинацию: пас из-за ворот, щелчок - гол - 4:0.

Любопытно, что при этом наши явно играли не на максимальных скоростях. И даже позволяли норвежцам некоторую вольность. Как следствие, по количеству бросков в створ по итогам двух периодов соперник не слишком уступил россиянам - 13 против 18. Сборная России между тем продолжала играть в свое удовольствие. Уже на второй минуте третьего периода наши забили еще. Передачу Никиты Кучерова замкнул Никита Гусев - 5:0.

После этого тренерский штаб, судя по всему, посчитал, что счет достаточно комфортный для экспериментов. Оставшееся время Воробьев тасовал звенья, пробуя различные сочетания. Несколько расслабленным состоянием нашей команды воспользовались норвежцы. За три с лишним минуты до финальной сирены сначала Томас Валькве Ольсен все-таки распечатал ворота Василевского, не позволив россиянам одержать сухую победу. А затем бросок от синей линии удался Юнасу Холесу - 2:5.

Концовку матча разозленные россияне провели в чужой зоне, но еще раз забить у нашей сборной не вышло. В любом случае, по матчу с норвежцами, тем более стартовому, делать какие-то далеко идущие выводы бессмысленно. Вряд ли много пищи для размышления даст и встреча со следующим соперником, австрийцами 12 мая. А вот 13 числа подопечные Ильи Воробьева сыграют с чехами.