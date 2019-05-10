В Японии два человека пострадали при землетрясении

В Японии в результате мощного землетрясения на острове Кюсю пострадали как минимум два человека.

Мужчина в возрасте 79 лет упал с лестницы с высоты 2,5 метра, сообщает телерадиокомпания NHK. Пожилой человек получил серьезные ушибы головы и был незамедлительно госпитализирован. По некоторой информации, он ударился затылком о камень. Кроме того, с травмами в медучреждение доставлена 40-летняя женщина.

Напомним, что на юго-востоке острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 20 километров в районе префектуры Миядзаки.