В Сети появилось последнее прижизненное частное видео Сергея Доренко

В Сети появилось последнее видео с журналистом Сергеем Доренко, умершим в Москве, предположительно - от остановки сердца.

Небольшое видео опубликовано каналом РЕН ТВ. На нем Доренко в шлеме стоит около своего нового мотоцикла, купленного радиоведущим менее месяца назад. Поверх видео идет надпись "праздник".

Уточнено, что перед смертью Доренко отмечал День Победы в загородном доме своего друга, китаеведа Бронислава Виногродского.

Тем же днем Доренко скончается, упав с мотоцикла во время движения по трассе. Что попало на видео дорожных камер наблюдения.

Известно, что медики, прибывшие на место ДТП, где журналист находился в состоянии клинической смерти, пытались реанимировать Сергея в течение примерно полутора часов, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что Доренко похоронят на Троекуровском кладбище российской столицы. Дата похорон станет известна сегодня позднее.