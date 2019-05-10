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В Сети появилось последнее прижизненное частное видео Сергея Доренко

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    10.05.2019, 00:47
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось последнее видео с журналистом Сергеем Доренко, умершим в Москве, предположительно - от остановки сердца.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Небольшое видео опубликовано каналом РЕН ТВ. На нем Доренко в шлеме стоит около своего нового мотоцикла, купленного радиоведущим менее месяца назад. Поверх видео идет надпись "праздник".

Уточнено, что перед смертью Доренко отмечал День Победы в загородном доме своего друга, китаеведа Бронислава Виногродского.

Тем же днем Доренко скончается, упав с мотоцикла во время движения по трассе. Что попало на видео дорожных камер наблюдения.

Известно, что медики, прибывшие на место ДТП, где журналист находился в состоянии клинической смерти, пытались реанимировать Сергея в течение примерно полутора часов, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что Доренко похоронят на Троекуровском кладбище российской столицы. Дата похорон станет известна сегодня позднее.

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