Захарова ответила главе МИД Японии на "резкие высказывания" Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Руководитель японской дипломатии обратил на это внимание, выступая с заявлением по итогам общения с главой МИД России. По словам Коно, "дискуссия доходила до резких высказываний".

"Лавров усмехнулся. Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чем речь. Видимо, у нас разное представление с японцами о "резких высказываниях", - прокомментировала Мария Захарова ремарку Господина Коно на своей странице в Facebook.

Напомним, что 10 мая в Москве прошли российско-японские переговоры на уровне министров иностранных дел. По мнению Сергея Лаврова, у сторон по-прежнему имеются расхождения в подходах к вопросу заключения мирного договора. Российский министр призвал Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Вместе с тем Сергей Лавров и Таро Коно в положительном ключе оценили ход диалога по реализации совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Министры также подтвердили договорённость о проведении в Токио в конце мая консультаций в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Активизация российско-японских контактов проходит накануне проведения встречи на высшем уровне. В конце июня японскую Осаку посетит президент РФ Владимир Путин, который примет участие в саммите G20. Ожидается, что российский лидер на полях мероприятия проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ.