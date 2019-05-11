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Рубрика: В мире

Эксперт: Россия получила контроль над украинской экономикой

Текст: Марина Алешина

Москва имеет мощные инструменты воздействия на украинскую экономику. Это признал украинский эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Откровенное интервью он дал телеканалу NewsOne. Марунич напомнил, что с 1 июня вступает в действие пакет мер, которые приняла РФ в ответ на эмбарго украинской стороны, запретившей к ввозу расширенный список российской продукции. И вот теперь российские уголь, нефть и продукты переработки нефти будут поставляться на Украину исключительно по специальным разрешениям.

"Российские власти получили мощный рычаг влияния на рынок нефтепродуктов в Украине", - признал Марунич, отметив, что контрмеры соседа будут иметь влияние на украинскую экономику в целом. При этом эксперт не считает, что надо опасаться полного сворачивания поставок энергоносителей из России, поскольку контракты с той же "Роснефтью" по-прежнему реализуются.

Напомним, что в прошлом месяце Рада ввела дополнительные санкции против РФ - они выразились в запрете импорта консервных банок, пищевых бутылок и другой продукции российского производства.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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