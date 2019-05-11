Эксперт: Россия получила контроль над украинской экономикой

Москва имеет мощные инструменты воздействия на украинскую экономику. Это признал украинский эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Откровенное интервью он дал телеканалу NewsOne. Марунич напомнил, что с 1 июня вступает в действие пакет мер, которые приняла РФ в ответ на эмбарго украинской стороны, запретившей к ввозу расширенный список российской продукции. И вот теперь российские уголь, нефть и продукты переработки нефти будут поставляться на Украину исключительно по специальным разрешениям.

"Российские власти получили мощный рычаг влияния на рынок нефтепродуктов в Украине", - признал Марунич, отметив, что контрмеры соседа будут иметь влияние на украинскую экономику в целом. При этом эксперт не считает, что надо опасаться полного сворачивания поставок энергоносителей из России, поскольку контракты с той же "Роснефтью" по-прежнему реализуются.

Напомним, что в прошлом месяце Рада ввела дополнительные санкции против РФ - они выразились в запрете импорта консервных банок, пищевых бутылок и другой продукции российского производства.