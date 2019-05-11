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11.05.2019 19:30
Рубрика: В мире

Глава МИД Японии высказался за ускорение переговоров по мирному договору

Текст: Александр Ленин
Министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил за ускорение переговоров с Москвой по вопросу заключением мирного договора после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, необходимо искать взаимоприемлемые варианты решения указанной проблемы. Свое заявление господин Коно озвучил в городе Саппоро, куда прилетел из российской столицы, передает телерадиокомпания NHK. Подвижки, полагает японский министр, необходимы в связи с преклонным возрастом бывших жителей южных Курильских островов из числа японских граждан.

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"Так как договор не может быть ратифицирован, если парламенты обеих сторон не примут его, то нам необходимо рассматривать различные конфигурации и продвигать переговоры для того, чтобы обе стороны были им удовлетворены", - подчеркнул Таро Коно.

Напомним, что 10 мая в Москве прошли российско-японские переговоры на уровне министров иностранных дел. По мнению Сергея Лаврова, у сторон по-прежнему имеются серьезные расхождения в подходах к проблематики мирного договора. Российский министр призвал Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лавров призвал вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень

Вместе с тем Сергей Лавров и Таро Коно в положительном ключе оценили ход диалога по реализации совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Министры также подтвердили договоренность о проведении в Токио в конце мая консультаций в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Активизация российско-японских контактов проходит накануне проведения встречи на высшем уровне. В конце июня японскую Осаку посетит президент РФ Владимир Путин, который примет участие в саммите G20. Ожидается, что российский лидер на полях мероприятия проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии Вторая мировая война
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