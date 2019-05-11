Глава МИД Японии высказался за ускорение переговоров по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил за ускорение переговоров с Москвой по вопросу заключением мирного договора после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам главы японского внешнеполитического ведомства, необходимо искать взаимоприемлемые варианты решения указанной проблемы. Свое заявление господин Коно озвучил в городе Саппоро, куда прилетел из российской столицы, передает телерадиокомпания NHK. Подвижки, полагает японский министр, необходимы в связи с преклонным возрастом бывших жителей южных Курильских островов из числа японских граждан.

"Так как договор не может быть ратифицирован, если парламенты обеих сторон не примут его, то нам необходимо рассматривать различные конфигурации и продвигать переговоры для того, чтобы обе стороны были им удовлетворены", - подчеркнул Таро Коно.

Напомним, что 10 мая в Москве прошли российско-японские переговоры на уровне министров иностранных дел. По мнению Сергея Лаврова, у сторон по-прежнему имеются серьезные расхождения в подходах к проблематики мирного договора. Российский министр призвал Токио в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Вместе с тем Сергей Лавров и Таро Коно в положительном ключе оценили ход диалога по реализации совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах. Министры также подтвердили договоренность о проведении в Токио в конце мая консультаций в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Активизация российско-японских контактов проходит накануне проведения встречи на высшем уровне. В конце июня японскую Осаку посетит президент РФ Владимир Путин, который примет участие в саммите G20. Ожидается, что российский лидер на полях мероприятия проведет встречу с японским премьером Синдзо Абэ.