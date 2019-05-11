Главный диетолог сравнил ожирение в современной России и СССР

Большинство россиян (55 процентов) имеют избыточный вес. При этом 25 процентов из них страдает от ожирения. Такая ситуация серьезно отличается от той, что фиксировалась во времена СССР.

Невеселую статистику сообщил Интерфаксу главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, женщин с ожирением примерно на 10 процентов больше, чем мужчин. Также в России увеличивается ожирение у детей, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Речь, в частности, идет о метаболическом синдроме, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, гипертонической болезни.

"Сейчас уже даже некоторые виды онкологии напрямую связывают с ожирением", - подчеркивает Виктор Тутельян.

По его словам, во времена Советского Союза избыточный вес имелся лишь у 20-25 процентов населения, то есть вдвое меньше, чем сейчас. Эксперт связывает это обстоятельство прежде всего с уменьшившейся физической активностью. Подобные изменения стали возможны из-за распространения таких благ цивилизации, как, например, автомобиль, лифт, стиральная машина и интернет.

"Раньше больше ходили, гуляли, стирали вручную, воду из колодца носили... Раньше все активно занимались спортом. А сейчас что? Сейчас для нас трагедия, когда дома пульт от телевизора потерялся, надо встать, шагнуть - уже тяжело", - говорит Виктор Тутельян.

Главный внештатный диетолог Минздрава также рассказал о простых и посильных каждому хитростях, которые позволят быстро похудеть к лету. Нужно лишь изменить место приема пищи, посуду и некоторые моменты в приготовлении еды.