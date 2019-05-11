Главный диетолог сравнил ожирение в современной России и СССР

Невеселую статистику сообщил Интерфаксу главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, женщин с ожирением примерно на 10 процентов больше, чем мужчин. Также в России увеличивается ожирение у детей, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Речь, в частности, идет о метаболическом синдроме, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, гипертонической болезни.
"Сейчас уже даже некоторые виды онкологии напрямую связывают с ожирением", - подчеркивает Виктор Тутельян.
По его словам, во времена Советского Союза избыточный вес имелся лишь у 20-25 процентов населения, то есть вдвое меньше, чем сейчас. Эксперт связывает это обстоятельство прежде всего с уменьшившейся физической активностью. Подобные изменения стали возможны из-за распространения таких благ цивилизации, как, например, автомобиль, лифт, стиральная машина и интернет.
"Раньше больше ходили, гуляли, стирали вручную, воду из колодца носили... Раньше все активно занимались спортом. А сейчас что? Сейчас для нас трагедия, когда дома пульт от телевизора потерялся, надо встать, шагнуть - уже тяжело", - говорит Виктор Тутельян.
Главный внештатный диетолог Минздрава также рассказал о простых и посильных каждому хитростях, которые позволят быстро похудеть к лету. Нужно лишь изменить место приема пищи, посуду и некоторые моменты в приготовлении еды.