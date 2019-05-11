Инаугурацию Зеленского предложили провести в два этапа

Фракция "Блок Петра Порошенко" выступила с инициативой ввести новый формат инаугурации главы государства - чтобы она прошел в два этапа. Об этом можно узнать из законопроекта, зарегистрированного в Раде с подачи Сергея Каплина.

Вначале господин Каплин предлагает провести церемонию 19 мая в стенах парламента - как и предусмотрено процедурой. А второй этап - на том самом киевском стадионе "Олимпийский", где проходили баталии вокруг дебатов Порошенко и Зеленского. По мысли депутата, новому президенту Владимиру Зеленскому предстоит повторно произнести присягу в присутствии украинской общественности и иностранных гостей. Еще одна задумка - использовать площадку "Олимпийского" для ежегодных отчетов главы государства перед народом. Сам Владимир Зеленский настаивает, что церемония вступления в должность президента Украины должна проходить 19 мая.