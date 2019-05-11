МВД сделает тюнинг проще

Обратиться в ГИБДД за получением разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно будет через интернет. При этом для получения этого разрешения также не придется ехать в ГИБДД. Оно может быть выдано в электронном виде. Все это прописано в административном регламенте, который МВД разместило на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

МВД разработало и разместило даже два регламента. И оба они касаются тюнинга автомобилей. Первый о выдаче разрешений на внесение изменений в конструкцию, а второй на выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Оба документа появились для реализации постановления правительства, которое утвердило правила по внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Это постановление вступит в силу с 1 июня этого года.

Напомним, что до сих пор любителям усовершенствовать свой автомобиль было довольно трудно сделать это официально. Процедура требовала много времени и сил. Речь идет о таких усовершенствованиях, как установка различного дополнительного оборудования, например, лебедки на внедорожник. Или защитных дуг на мотоцикл, если изначально они не предусмотрены конструкцией. Даже установка газобаллонного оборудования - такое же изменение конструкции. Но до сих пор не было единых правил предоставления этой услуги. Постановление правительства такие правила установило, а МВД разработало порядок их выполнения.

Когда они вступят в силу, усовершенствовать свой автомобиль станет проще. Перечь необходимых документов есть, и никто не вправе потребовать лишнее. Напомним, что сначала автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который к 1 января 2020 года обязано создать Минэкономразвития.

Затем со всеми документами обратиться в ГИБДД, для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется. Примечательно, что если автовладелец обратится через портал Госуслуг, то срок получения разрешения составит всего 1 рабочий день. При этом он может получить разрешение в электронном виде.

При личном обращении в подразделение Госавтоинспекции срок составит до 3 рабочих дней. Такая разница объясняется возможностью автоматизированного сопровождения этапов предоставления государственной услуги и как результат - сокращения сроков ее предоставления при подаче заявления ‎и документов в электронном виде.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Он также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития. И в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии автомобиля после внесения изменений в конструкцию требованиям безопасности.

На сей раз без визита в подразделение ГИБДД и без предоставления машины на осмотр не обойтись. При этом для получения свидетельства и для тех, кто обратился через портал Гослуслуг, и для тех, кто подал документы лично, срок един - один рабочий день.

Напомним, что даже получив заветное свидетельство, автовладельцу расслабляться не стоит. Ему еще нужно пройти техосмотр на обновленной машине, а затем поставить ее на учет со всеми изменения. Так что в ГИБДД придется обращаться еще раз.