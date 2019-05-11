Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.

Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на Медицинскую школу Уэйк Форест (США), специалисты которой провели исследование с участием 4500 человек в возрасте до 75 лет.

- Влияние диеты DASH на частоту сердечной недостаточности изучалось в нескольких более ранних исследованиях. И результаты были противоречивыми. Но новая работа продемонстрировала, что соблюдение диеты DASH может снизить риск развития сердечной недостаточности почти вдвое, - отметила доктор Клаудия Кампос.

DASH предполагает ограничение в употреблении солесодержащей пищи, алкоголя, сладостей и красного мяса. Рекомендуется сделать акцент на фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые, птицу, рыбу, постное мясо, бобы и орехи.

Кстати

В 2018 году специалисты Национального института сердца, легких и крови США пришли к выводу, что режим питания DASH является самым полезным для здоровья и эффективным для похудения.