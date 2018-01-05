Медики назвали лучшую в мире диету

Специалисты Национального института сердца, легких и крови США пришли к выводу, что самым полезным для здоровья и эффективным для похудения сегодня является режим питания DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии).

Диета способствует стабилизации кровяного давления, снижению уровня холестерина в крови, очищению органов желудочно-кишечного тракта и общему оздоровлению организма, сообщается на сайте организации.

DASH предполагает ограничение в употреблении солесодержащей пищи.

- DASH представляет собой план здорового питания, который позволяет в долгосрочной перспективе изменить образ жизни в лучшую сторону без всяких стрессов. Мы предлагает максимально снизить употребление насыщенных жиров, сладостей и жирного красного мяса и сделать акцент на фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые, птицу, рыбу, постное мясо, бобы и орехи. Эти продукты богаты калием, кальцием и магнием, а также клетчаткой, - пояснили в американском Национальном институте сердца, легких и крови.

Ученые заявили, что диета DASH является лучшей из 40 известных схем диетического питания.