Не Xiaomi единым. Названы лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей

Авторитетное издание BGR опубликовало рейтинг наиболее привлекательных смартфонов с точки зрения соотношения цены и качества ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей. Первую строчку в топе занял бюджетный флагман Huawei P30 Lite. В России его стоимость составляет чуть более 18 тысяч рублей.

Аппарат оснащается мощным и недорогим чипом Kirin 710, 4/128 Гб памяти, 24-мегапиксельной основной камерой и 32-мегапиксельной фронтальной.

Второе место в рейтинге занимает ставший легендарным Pocophone F1. Он оснащается "почти топовым" Snapdragon 845, прекрасной двойной камерой и 6/64 Гб памяти в базовой модели. Стоимость самой дешевой комплектации составляет около 19 тысяч рублей (в официальном магазине на mi.com он стоит 21 тысячу рублей).

Попавший на третью строчку рейтинга Oppo K1 в России официально не продается, зато его охотно предлагают продавцы на AliExpress. Аппарат со встроенным в дисплей сканером отпечатка пальца, процессором Snapdragon 660 и 4/64 гигабайтами памяти продают за 19 тысяч рублей. Вообще у Oppo неплохая линейка смартфонов, и моделью K1 модельный ряд не ограничивается.

Realme 3 Pro позиционируется как конкурент Redmi Note 7 Pro и тоже пока что недоступен в России. Бренд поддерживается компанией Oppo. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 710, основной камерой на 25 мегапикселей, а продвинутая модель стоимостью около 17 тысяч рублей оборудована 6/128 Гб памяти.

В список "самых выгодных" смартфонов также вошли Samsung Galaxy M30, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi A2 на чистом Android One, а также Nokia 7.1 и Honor 10 Lite.