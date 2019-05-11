Один человек стал жертвой стрельбы в пакистанской гостинице

Как минимум один человек погиб в бойне, устроенной неизвестными в пакистанской гостинице. Им стал сотрудник сил безопасности отеля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Пакистана.

"Три террориста предприняли попытку проникнуть с применением оружия в гостиницу Pearl Continental в Гвадаре, - сказано в заявлении пресс-службы. - Силы безопасности гостиницы помешали им, в результате один из сотрудников охраны гостиницы был убит".

Боевики открыли стрельбу в 5-звездочном отеле Pearl Continental 11 мая. В данный момент на месте происшествия проходит операция по зачистке, террористы окружены в районе лестницы, ведущей на верхний этаж. Все постояльцы эвакуированы.