СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.

Напомним, что информацию жесткой посадке лайнера, следовавшего из Москвы, сообщило в субботу РИА Новости со ссылкой на представителя компании Игоря Александрова.

Как уточнили "РГ" в справочной службе аэропорта, обратный рейс был задержан на два часа 37 минут для проверки технического состояния воздушного судна. Вместо 12 часов 10 минут по местному времени лайнер вылетел в столицу в 14 часов 47 минут. Спустя почти два часа рейс №4530 приземлился в аэропорту Шереметьево.

- Проводится доследственная проверка, - пояснила старший помощник Уральского СУ СК РФ на транспорте Наталья Шандровская. - Следователями запрошена информация об обстоятельствах жесткой посадки, а также сведения о приборах контроля полета, о пассажирах, следовавших данным рейсом. Устанавливаются очевидцы, проводятся иные мероприятия по выяснению причины и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.