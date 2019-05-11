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11.05.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре населенных пункта в Дагестане пострадали от селя

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Дагестанские села Нижний Инхо, Верхний Инхо, Килятль и Читль пострадали в результате ливневых дождей с градом и образовавшихся впоследствии селевых потоков, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Сход селя частично обесточил район Дагестана

В четырех населенных пунктах частично пострадали 111 домов. В Гумбетовский район республики прибыли оперативные бригады.

Дюжину автомобилей унесло в реку Андийское Койсу. Кроме того, значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству. А большинство местного населения работает в аграрном комплексе. Пострадали насаждения на общей площади более 153 гектаров. Особенно сильный урон получили косточковые культуры - градом накрыло сады на площади 144 гектара. Сами деревья не пострадали. Отмечены также потери урожая семечковых культур на площади шесть га, орехоплодных - полтора га, винограда - два га.

Предварительно ущерб в растениеводстве оценили в 36 миллионов рублей. Определенные потери понесли и животноводы. Населенные пункты не были газифицированы, а электроснабжением полностью обеспечены.

В одном из сел смыло школьную футбольную площадку и канализационный накопитель детского сада на 45 мест. Подтоплены два помещения учреждения. До дезинфицирования садик будет закрыт.

Автодорожники ведут ремонт трасс.

Питьевой водой жители обеспечены. В случае необходимости организуют ее подвоз.

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