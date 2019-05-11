Ушел из жизни старейший житель России

В Ингушетии в возрасте 123 лет скончался житель высокогорного селения Гули Аппаз Илиев. Об уходе из жизни самого старейшего жителя России сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков", - написал в Instagram Юнус-Бек Евкуров.

Глава региона также отметил, что ушедший из жизни долгожитель "всегда оставался добрым и любящим жизнь старцем".

Ранее сообщалось, что шестого мая старейший житель страны почувствовал себя плохо и был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом: полиорганная недостаточность. Несмотря на усилия медиков старейшина скончался.

Напомним, что Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года. В 2014 году он попал в Книгу рекордов России как самый пожилой житель страны. В 2017 году старейшина обратился за помощью к врачам, так как у него начались проблемы с глазами и он не мог читать Коран. Хирурги удалили катаракту и зрение восстановилось.

По словам родных, смысл жизни он видел в семье и ежедневной работе. Кроме того, долгожитель никогда не употреблял спиртное и не курил. В престарелом возрасте питался овощами со своего огорода, свежими молочными продуктами, парным мясом и пил лишь родниковую воду.