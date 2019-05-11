Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019

Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.

Напомним, шведы являются действующими чемпионами мира. Даже несмотря на отказ нескольких звезд из Национальной хоккейной лиги приехать, "Тре крунур" все равно умудрились собрать состав целиком из энхаэловцев. И на турнир скандинавы приехали в привычном статусе фаворитов.

Чехи на самом деле тоже сколотили неплохую банду, но по традиции предпочтение в этой паре отдавалось шведам. И напрасно.

Чехи повели уже на второй минуте: отличился одноклубник Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по "Вашингтону" Якуб Врана - 1:0.

Следующих шайб зрителям пришлось ждать целый период. Показалось, что шведам удалось переломить игру: в самом начале второй 20-минутки голы Патрика Хернквиста и Оскара Линдблома вывели "Тре крунур" вперед. Впрочем, еще до перерыва Доминик Кубалик восстановил равновесие в счете - 2:2.

Едва начался третий период, как чехи вновь застали соперника врасплох. На 33-й секунде отличился Михал Фролик. А уже ближе к концу дубль оформил Якуб Врана. Ян Коварж свою шайбу на последней минуте периода забивал в пустые ворота - 5:2.

Напомним, обе команды выступают в группе "В", той же, что и россияне. С чехами наши сыграют в понедельник 13 мая, а со шведами в заключительном матче группового этапа 20 числа.