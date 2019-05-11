Сборная США сенсационно уступила Словакии на старте ЧМ-2019

Сборная Словакии сотворила первую безоговорочную сенсацию на старте домашнего чемпионата мира по хоккею. В дебютном матче хозяева льда в Кошице, где играют команды из группы "А", одолели одного из главных фаворитов турнира, команду США.

По звездности американцы мало в чем уступают другому фавориту ЧМ-2019, сборной России. А по сумме контрактов игроков и вовсе являются самой дорогой командой турнира. Словаки такой россыпью талантов не обладают. Из клубов Национальной хоккейной лиги на помощь сборной приехали шесть игроков, но звездами их не назовешь.

Подкрепление из четырех бойцов прибыло из Континентальной хоккейной лиги: трое из провалившего сезон "Слована" и один из московского "Динамо". Но, как все могли лишний раз убедиться, расклады на бумаге не всегда совпадают с происходящим на льду.

Уже на пятой минуте шайба Матуша Сукела вывела словаков вперед. Через восемь минут Алексу Дебринкату удалось сравнять счет, но это был последний раз, когда американцам удалось поразить ворота. В дебюте второго периода хозяева турнира получили двойной численный перевес и усилиями Эрика Чернака успешно его реализовали на 22-й минуте. А на 25-й Роман Татар упрочил словацкое преимущество - 3:1.

И ведь не скажешь, что счет был не по делу. К примеру, во втором периоде сборная США нанесла по воротам соперника всего пять бросков, почти в три раза меньше соперника (13).

В третьем периоде словаки не просто не сдали позиций, но забили еще раз. Окончательный счет установил Михал Кшиштоф - 4:1.

Следующий матч сборная Словакии проведет завтра 11 мая против финнов, которые сегодня тоже преподнесли сюрприз, одолев команду Канады - 3:1. А сборная США сыграет теперь только 12 мая с французами.