Синхронистки РФ стали лучшими в комбинированной программе на Кубке Европы

Российские синхронистки продолжают успешное выступление на Кубке Европы в Санкт-Петербурге. Наши спортсменки стали лучшими в комбинированной программе в групповых соревнованиях.

Выступление Антонины Базловой, Ксении Худяковой, Екатерины Косовой, Ксении Ладной, Елизаветы Минаевой, Валерии Нестеровой, Олеси Платоновой, Полины Соловьевой, Софьи Титовой и Арины Жаворонковой было оценено в 91,1667 балла. Второе место заняли итальянки с результатом 86,2333 балла, третьими стали представительницы Израиля - 84,0667.

Ранее 11 мая Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли техническую программу дуэтов. Произвольную программу они представят в воскресенье.