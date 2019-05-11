Стало известно, когда МакSим выпустят из больницы

Российскую певицу и музыкального продюсера МакSим (Марину Абросимову), попавшую в серьезное ДТП в конце апреля и получившую множественные травмы, планируют выписать из больницы примерно через неделю

Об этом РИА Новости рассказала представитель артистки Маргарита Соколова, заверив, что ее работодателю стало заметно лучше.

"Самочувствие с каждым днем все лучше и лучше, идет на поправку очень хорошо, ждем выписки", - проинформировала Соколова.

Ранее сообщалось, что к МакSим приходил в больницу священник.