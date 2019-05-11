Суд в Киеве отказался блокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете председателю Верховной рады Украины Парубию подписание закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

С иском в суд обратилась общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Она потребовала запретить Парубию подписывать "закон о госязыке".

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни страны.