В Госдуме 14 мая обсудят снижение ипотечной ставки до 8%

Госдума собирается проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. В целях исполнения соответствующего поручения президента в нижней палате парламента РФ пройдут парламентские слушания.

Мероприятие, в ходе которого депутаты планируют обсудить с представителями банковского сообщества вопрос снижения ипотечной ставки, состоится 14 мая, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что по этому поводу было дано поручение Владимира Путина по итогам его послания Федеральному Собранию.

- На следующей неделе комитет по финансовому рынку проведет парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального Банка РФ, банковского сообщества, экспертов, - анонсировал Володин.

По его словам, будут обсуждаться "меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у еще большего количества наших граждан".

Затягивать с реализацией этой меры нельзя, так как люди ждут данного решения, подчеркнул спикер. Он отметил, что, "кроме снижения процентных ставок, также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан".

Ранее вступил в силу закон об "ипотечных каникулах", который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от потери своего единственного жилья. Как напомнил Володин, также готовится к рассмотрению законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, получить дополнительно компенсацию в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Эти средства смогут получить те семьи, где в 2019 году произошло пополнение.

О том, какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний, - заключил глава нижней палаты.