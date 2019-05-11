В первые майские праздники в России произошло 190 ДТП с участием детей

Только в первые майские праздники - с 1 по 5 мая - в России произошло 190 аварий с участием детей, в которых 8 несовершеннолетних погибли, а 210 получили ранения. Госавтоинспекция проанализировала аварии с детьми с начала года.

По данным статистики, за 4 месяца 2019 года зарегистрировано 4 744 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 119 детей погибли и 5 146 пострадали.

В большей степени дети становились участниками происшествий в качестве пассажиров (49,4 процента) и пешеходов (45,5 процента). Число погибших детей-пассажиров составило более двух третей от всех погибших в ДТП детей - 68,1 процента. Виновниками их гибели стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет или наезд на препятствие. Во многих случаях дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у родителей или старших родственников, сообщают в Госавтоинспекции.

45 процентов ДТП с участием детей-пешеходов за эти четыре месяца совершены на пешеходных переходах. Основная часть наездов на несовершеннолетних по-прежнему происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Причина трагедии - непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам.

Стоит отметить, что с начала года отмечается снижение показателей аварийности по собственной неосторожности детей-пешеходов. Так общее количество таких аварий снизилось на 6,4 процента и составило 786 ДТП. Число раненых сократилось на 6,5 процента, то есть пострадал в ДТП 781 ребенок. А число погибших сократилось на 26,3 процента. То есть погибли 14 детей.

Аварии с детьми нередко происходят в темное время суток, потому что маленький пешеход почти не видим водителями, если на его одежде нет световозвращающих элементов. А ведь благодаря этим приспособлениям дети становятся заметнее на дороге, особенно в пасмурную погоду и в темное время суток.

С наступлением теплого времени года традиционно возрастает риск увеличения аварийности с детьми, управляющими транспортными средствами. Аварии с детьми-велосипедистами уже составили 3,9 процента от всех ДТП с участием детей. При этом возросли все показатели: количество таких аварий увеличилось на 60,3 процента, число погибших в них - на 50 процентов, а число раненых - на 60,5 процента. 60 процентов ДТП с детьми-велосипедистами связаны с нарушениями ПДД, допущенными с их стороны.

Также чаще стали попадать в аварии дети, управлявшие мототранспортом, в том числе мопедами. Они стали участниками 43 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 41 ранен. Причиной 74,4 процента таких происшествий стала собственная неосторожность детей.

Госавтоинспекция напоминает, что возможность управления мототранспортом и квадроциклами появляется только по достижению 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения соответствующей категории и использовании средств пассивной защиты. В случае нарушения ребенком этих требований его родители могут быть привлечены к административной ответственности.