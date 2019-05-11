Видео: Tesla прошла проверку лобовым ударом в ДТП

Перед тем, как запустить машину в серийное производство, любая уважающая себя компания проводит сотни испытаний, включая и краш-тесты, на которых проверяет способность автомобиля держать фронтальные и боковые удары.

Но одно дело - испытания на стендах и совсем другое - реальное ДТП, где любая непредредусмотренная конструкторами мелочь может оказаться фатальной. Tesla, считающая по итогам экспериментов одним из самых безопасных транспортных средств в мире (показатель вероятности получения водителем и пассажирами травм при опрокидывании автомобиля, фронтальном и боковом ударе - всего лишь 5,7%), подтвердила свою надежность в лобовом столкновении в Барселоне.

Ехавшая в автотоннеле черная легковушка внезапно вильнула и выехала на встречную полосу, где слегка чиркнула по боку сначала одну машину, а затем с размаху врезалась в белый Tesla Model S.

Тут-то и сработали те самые 5,7 процентов и жесткая архитектура салона электрокара. Энергия фронтального удара саккумулировалась в капоте, вдали от водителя, а низко расположенный центр тяжести удержал от переворачивания. Виновника аварии подбросило на метр вверх и развернуло вокруг своей оси на 360 градусов, а Tesla отделалась лишь смятым капотом.

Спровоцировавший аварию водитель, увы, погиб на месте, а владелец электрокара, живой и невредимый, через секунду после столкновения выбрался из салона, чтобы оглядеться и понять, насколько же он оказался прав, выбирая машину...