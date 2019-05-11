Воробьев оценил предстоящего соперника сборной России на ЧМ-2019

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев оценил предстоящего соперника нашей команды на чемпионате мира - сборную Австрии. В беседе с журналистами специалист назвал сильные стороны оппонента.

"Я видел, как они играли контрольный матч с Канадой - искали моменты, действовали на контратаках. Это быстрая команда, - констатировал Воробьев. - По крайней мере, они неплохо продержались два периода".

Та игра закончилась победой канадцев со счетом 7:5. Свой первый матч на мировом первенстве австрийцы проведут сегодня - в 17:15 по московскому времени они начнут противостояние с Латвией.

Наша же команда уже сыграла один матч на турнире в Словакии - накануне подопечные Ильи Воробьева обыграли Норвегию 5:2. С Австрией россияне встретятся в воскресенье 12 мая, матч начнется в 13:15 по московскому времени.

Тем временем, в группе В, где выступает сборная России, сегодня состоялась одна игра. Швейцарцы разгромили - надо признать, ожидаемо - итальянцев со счетом 9:0.