Высокий представитель по Боснии раскрыл планы американцев на Балканах

Высокий представитель (ВП) по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентин Инцко рассказал, что недавно посетил Вашингтон, где по результатам встреч с высокопоставленными чиновниками сформировал видение приоритетов американской политики на Балканах. Так, согласно его оценкам, после достижения своих целей в Северной Македонии, окончательного завершения косовоского урегулирования США вплотную займутся БиГ.

"Американцы на повестке дня имеют 400 конфликтов по всему миру: от Венесуэлы до Северной Кореи. Что же касается Балкан, то я ощутил, что существует определенная последовательность в реализации поставленных задач. Вначале будут завершены все дела в Македонии. Затем на очереди урегулирование ситуации между Сербией и Косово. Только после этого настанет время БиГ", - заявил Валентин Инцко в интервью "Deutsche Welle". При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы США как можно быстрее приступили к разрешению проблем в БиГ, но ему не известны точные сроки такого рода шагов со стороны Вашингтона.

Данное интервью ВП авторитетному немецкому СМИ наглядно демонстрирует отсутствие какой-либо беспристрастности у представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, открыто выступающего за усиление роли США на Балканах и в БиГ.

Напомним, что 8 мая Валентин Инцко представил свой доклад Совету Безопасности ООН по ситуации в Боснии и Герцеговине, продолжив сводить персональные счеты с лидерами боснийских сербов и хорватов, голословно приписывая им вину за все трудности, с которыми сталкивается данное балканское государство.

В свою очередь исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что российская линия применительно к стабилизационному процессу в БиГ и далее основывается на задачах неукоснительного соблюдения мирного соглашения всеми сторонами, активного содействия внутрибоснийскому политическому диалогу, социально-экономическому развитию страны и энтитетов, а также поддержанию культурного многообразия.

"Уверены, что время внешнего протектората над БиГ безвозвратно прошло, и Аппарат Высокого представителя с его чрезвычайными "боннскими полномочиями" стал бременем для дальнейшего демократического прогресса этой страны, - констатировал дипломат. - Исходим из того, что ключевым вопросом для БиГ остается завершение формирования нового состава Совета министров на центральном уровне, правительств в Федерации БиГ и четырех из десяти ее кантонов, которые опирались бы на прочное парламентское большинство и были ориентированы на поступательное продвижение реформ. В их числе - совершенствование работы общебоснийских органов правосудия, в т.ч. выведение зарубежных специалистов из состава конституционного суда БиГ, повышение эффективности, профессионализма и беспристрастности суда и прокуратуры страны. При этом принципиально важно, чтобы о содержательной части всех назревших преобразований боснийцы договаривались самостоятельно. Только такой путь обеспечит жизнеспособность будущих развязок, станет для БиГ ощутимым шагом вперед в имплементации Дейтона".

Дмитрий Полянский обозначил стремление России к развитию взаимовыгодного диалога с Боснией и Герцеговиной на основе уважения суверенитета и территориальной целостности БиГ, а также предусмотренных мирным соглашением широких полномочий двух энтитетов и равноправия трех государствообразующих народов страны. "Искренне желаем боснийским сторонам успехов в завершении коалиционного строительства и поступательном решении всех открытых вопросов", - добавил он.

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик, председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины, рассказал, что в БиГ сейчас идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - отметил он. - С другой стороны мы - представители Республики Сербской не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас - РС, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев. Поэтому, естественно, они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции БиГ. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из БиГ сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию".