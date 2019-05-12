В понедельник адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должны озвучить решение о том, будут ли их подзащитные обжаловать приговор Пресненского суда или нет.

В прошлую среду судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова огласила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина - Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому по делу о драках в центре Москвы. Всех четверых суд признал виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью потерпевших.

Братьям Кокориным суд назначил полтора года колонии общего режима. Мамаеву и Протасовицкому наказание чуть мягче - год и пять месяцев колонии.

Если футболисты согласятся с приговором и он вступит в законную силу, они могут сразу подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, так как уже отбыли более половины назначенного им срока. С учетом расчета дня в СИЗО за полтора дня в колонии, те семь месяцев, которые они провели в изоляторе, засчитают за 10,5. Таким образом, Кокорину останется отбыть семь с половиной месяцев в колонии, а Мамаеву - шесть с половиной. В случае подачи апелляции, а скорее всего так и произойдет, срок футболистов еще сократится. И уже после апелляционного решения Мосгорсуда они в итоге могут попросить об УДО или вообще суд может снизить им наказание и футболисты выйдут на свободу уже летом.

В резонансном уголовном деле футболистов идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Первая произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель одной из ведущих "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Вторая в кафе "Кофемания".