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12.05.2019 10:22
Рубрика: Дороги

Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца

Текст: Сергей Жуков
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Движение транспорта на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве ограничат на три месяца. Об этом сообщил инфоцентр транспортного комплекса столицы.

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Уточняется, что с 15 мая по 15 августа ограничения коснутся одной полосы на участке от Новодевичьей до Лужнецкой набережных. Здесь будут ремонтировать дорогу.

Тем временем, движение транспорта с 15 мая по 1 июня из-за реконструкции газопровода ограничат в районе Аэропорт. Проезд организуют по одной полосе на участке Старого Зыковского проезда, а также улицах Коккинаки, Академика Илюшина и Красноармейской.