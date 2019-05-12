Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца

Движение транспорта на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве ограничат на три месяца. Об этом сообщил инфоцентр транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что с 15 мая по 15 августа ограничения коснутся одной полосы на участке от Новодевичьей до Лужнецкой набережных. Здесь будут ремонтировать дорогу.

Тем временем, движение транспорта с 15 мая по 1 июня из-за реконструкции газопровода ограничат в районе Аэропорт. Проезд организуют по одной полосе на участке Старого Зыковского проезда, а также улицах Коккинаки, Академика Илюшина и Красноармейской.