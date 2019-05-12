Голубя оштрафовали за превышение скорости

Забавная новость пришла из западной Германии. Там дорожная камера зафиксировала превышение скорости голубем.

Как сообщает BBC, птица пролетела по улице города Бохольд со скоростью 45 км/ч. При этом по немецким законом в жилом секторе можно двигаться только со скоростью в 30 км/ч.

"Нарушение" произошло в феврале, но местным властям потребовалось время для оценки фотографии.

Самый главный вопрос - сможет ли голубь заплатить штраф в 25 евро. Вполне вероятно, что птица проигнорирует выписанную ей квитанцию.

Сообщение о "происшествии" вызвало ряд философских комментариев местных жителей. Один из пользователей написал, что "это явно гоночный голубь". Другой предположил, что в качестве наказания птицу нужно устроить на общественные работы в качестве почтового голубя.

Напомним, в 2016 году москвич был оштрафован за блик от фар, который пересекал сплошную линию на обочине. В этом же году другой автолюбитель из столицы получил "письмо счастья" за пересечение тенью машины сплошной полосы.