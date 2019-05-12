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12.05.2019 20:42
Рубрика: Легковые авто

Голубя оштрафовали за превышение скорости

Текст: Юрий Зубко

Забавная новость пришла из западной Германии. Там дорожная камера зафиксировала превышение скорости голубем. 

Как сообщает BBC, птица пролетела по улице города Бохольд со скоростью 45 км/ч. При этом по немецким законом в жилом секторе можно двигаться только со скоростью в 30 км/ч.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Нарушение" произошло в феврале, но местным властям потребовалось время для оценки фотографии. 

Самый главный вопрос - сможет ли голубь заплатить штраф в 25 евро. Вполне вероятно, что птица проигнорирует выписанную ей квитанцию. 

Сообщение о "происшествии" вызвало ряд философских комментариев местных жителей. Один из пользователей написал, что "это явно гоночный голубь". Другой предположил, что в качестве наказания птицу нужно устроить на общественные работы в качестве почтового голубя.

Напомним, в 2016 году москвич был оштрафован за блик от фар, который пересекал сплошную линию на обочине. В этом же году другой автолюбитель из столицы получил "письмо счастья" за пересечение тенью машины сплошной полосы. 

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