Гоним авто из Беларуси: недорогие эксклюзивы по цене Lada Vesta

Начнем с самих автомобилей, так как для начала стоит определится, стоит ли игра свеч. Оговоримся, что подержанные автомобили одних и тех же марок и моделей в России и Беларуси стоят плюс-минус сопоставимо, так что особого смысла ехать за подержанным "Логаном" или "Короллой" к соседям смысла нет. Ехать надо за теми машинами, которые у нас не продаются, либо не продаются в интересных версиях или комплектациях.
Главными особенностями белорусского авторынка является его почти полная европеизация. То есть, в Беларуси популярно то, что популярно в Европе. Основными трендами являются наличие огромного количества универсалов, всевозможных вэнов, дизельных автомобилей, а также любовь белорусов к простой механической коробке передач.
Кроме того, при одинаковых пробегах автомобили из Беларуси находятся в куда лучшем техническом состоянии. В республике мягче климат, лучше дороги, строже требования к качеству топлива, а также дешевле запчасти. Да и сами белорусы в целом куда более аккуратные хозяева, нежели россияне.
Средняя стоимость достойных внимания экземпляров составляет в среднем от 8000 до 10 000 долларов (да-да, в Беларуси крупные покупки до сих пор негласно исчисляют в долларах США). На наши деньги, соответственно, это где-то около 550 000 - 650 000 рублей. В России за такую сумму сегодня не купить даже новый "Солярис" - только "Ладу Весту", да и то в базовой комплектации. Из подержанных авто выбор, конечно, более интересный, правда свежие экземпляры окажутся теми же бюджетниками, только трех-пяти летней давности, а солидные автомобили за те же деньги будут с еще большим возрастом и пробегом. Что же можно глянуть в Беларуси?
Годы выпуска: 2010-2011
Пробег: 150-190 тыс.км
Автомобили марки Volkswagen в Беларуси сравни "Тойоте" в России - уважение, престиж и любовь. Возможно потому, что большая часть "немцев" с дизельными моторами на "механике". Фактически, белорусские владельцы Volkswagen полностью исключили для себя две главные беды марки - капризные бензиновые турбомоторы TSI и проблемную коробку DSG.
В исполнении 1.6 TDI известный у нас Golf шестого поколения становится плохо убиваемой машиной, главного внимания у которой потребует топливная система и своевременная замена ремней - ГРМ и приводного. В коробке передач внимание подшипникам и муфте синхронизатора первых передач. Полностью независимая подвеска имеет стандартный ресурс большинства составляющих, однако из-за отличной шумоизоляции хозяева иногда не слышат постукиваний, вследствие чего добивают и исправные узлы.
В остальном очень комфортный и просторный универсал, как правило в богатых комплектациях. Единственный нюанс для такой стоимости - немалые пробеги, которые компенсируются живучестью агрегатной пары.
Годы выпуска: 2011-2012
Пробег: 120-170 тыс.км
Все сказанное относительно Volkswagen Golf Variant относится и к "побратиму" марки Skoda с тем же дизельным мотором 1.6 TDI и механической коробкой. Отличие в том, что чешский универсал за те же деньги будет на год-два моложе, а пробег на 30-50 тыс. км меньше. В России за подобные средства можно купить чешский универсал с базовым тихоходным бензиновым мотором 1.6 MPI, ну а из соседней страны удастся пригнать тяговый и экономичный дизель.
К слову сказать, проблем с обслуживанием подобных версий в России нет. Старшее исполнение с мотором 2.0 TDI у нас продавалось, но ввиду космической цены распространения не получило. Однако и специалисты по этим моторам, и запчасти на них имеются.
Годы выпуска: 2014-2015
Пробег: 90-150 тыс.км
Наверное, одни из самых востребованных и распространенных автомобилей из Беларуси и даже Европы. По крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге с каждым годом пригнанных "Рено" из европейской гаммы становится все больше и больше.
Во-первых, потому что автомобили при всей своей практичности универсала и компактвэна реально симпатичные. Во-вторых, за 15 лет продаж "Логана" в России сильно вырос рейтинг надежности французских машин. В-третьих, при прочих равных "французы" заметно дешевле "немцев" и "японцев".
В итоге, за 600-650 тыс. рублей можно приобрести вместительный универсал или компактвэн Renault возрастом всего 4-5 лет и пробегом чуть более ста тысяч км с плохо убиваемым дизелем К9К от "Дастера".
Основные вопросы снова к проверке топливной системы, сажевого фильтра и клапана EGR, а также к сокращенным до 10 000 км интервалам замены масла. Современные версии мощностью 110 л.с. лишены проблем с неудачными форсунками Delphi и турбиной KKK, однако проверить стоит состояние масляного насоса, вкладышей и датчика положения коленвала. Плохое состояние последних деталей приводит к выходу из строя турбины.
Годы выпуска: 2013-2015
Пробег: 60-100 тыс.км
Автомобиль для тех, кто хочет выделиться из толпы. Если маленький европейский неоклассик Fiat 500 до последнего продавался в России, то его старший брат 500L до нас так и не доехал. Зато в приличном ассортименте доехал до Беларуси. Машина представляет собой по сути компактвэн с автобусной посадкой, так что авто придется по душе не только оригиналам и барышням, но и семьянинам.
Особенностью является то, что Fiat 500L существует в двух версиях - европейской и американской. Последняя - самая распространенная, оснащалась турбомотором 1.4 (160 л.с.) и полноценным автоматом Aisin, но проверять такую нужно вдвое внимательнее, так как велик риск нарваться на "топляков" с американских аукционов - система проверки истории авто CarFax в помощь.
Европейские версии как правило с дизелем MultiJet, 1.4-литровым бензиновым атмосферником или даже 900-кубовым двухцилиндровым турбомотором! Последний двигатель для особых ценителей итальянского автопрома. Коробки передач - либо механика, либо роботы с одним или двумя сцеплениями, не отличающиеся выдающимися характеристиками.
Годы выпуска: 2015-2016
Пробег: 35-60 тыс.км
Без любимой в России "Тойоты" обзор был бы неполный. Модельный ряд в двух соседних странах в целом совпадает за исключением отдельных версий и одной интересной модели. В Беларуси за 500-600 тысяч рублей можно купить яркую новинку - Yaris третьего поколения. Причем автомобиль будет максимально свежий, только что сошедший с заводской гарантии и с минимальным пробегом на уровне обкатки.
Единственный отрицательный фактор - все предложения снова только с механической коробкой передач, что заметно снижает спрос. Зато в наличии интересный дизайн, современные опции и всетойтовский мотор 1.0, известный своей выносливостью, несмотря на малый объем.
Сразу стоит оговорить несколько нюансов, так как единое таможенное пространство сильно упростило процедуру перегона и переучета автомобилей как из Беларуси в Россию, так и в обратном направлении, однако не избавило от массы процессуальных действий.
В первую очередь, стоит помнить, что по упрощенной схеме сегодня можно переоформить только три категории белорусских автомобилей. Первая - это автомобили, которые были ввезены в республику Беларусь (далее РБ) до 1 января 2010 года, то есть, до официального оформления Таможенного союза. На эти авто зариться особо нечего, так как российские перекупщики в первый же год вывезли из соседней страны почти все, что представляло какую-то ценность. На текущий момент в Беларуси приличных автомобилей 2009 года и старше почти не осталось - все они либо с чудовищными пробегами по 300-500 тыс.км, либо неинтересные по цене.
Вторая категория - это автомобили, официально купленные в Беларуси новыми, то есть, растаможенные централизованно. Интересны они эксклюзивными версиями известных у нас моделей, которых, правда, немного. Например, в Беларуси официально продавался семиместный Renault Lodgy, сделанный на базе "Логана" - самый недорогой компактвэн рынка. Или же любопытные дизельные комплектации тех же "Шкод", "Пежо" и "Фольксвагенов".
Третья категория - автомобили, произведенные в самой республике. На территории действует производство китайского бренда Geely, а также завод контрактной сборки нескольких мировых брендов, в частности Peugeot, Citroen, Chevrolet и Cadillac.
Автомобили, попадающие в вышеуказанные категории, в полном смысле растамаживать не нужно. Требуется лишь переоформить документы с белорусских на российские, что необходимо сделать в таможенном отделении по месту регистрации нового собственника.
В нашу же подборку попали автомобили четвертой категории, то есть, машины, выпущенные и ввезенные в республику уже после 1 января 2010 года. Такие авто должны были проходить полную таможенную очистку по тарифам единым для ЕАЭС, то есть, соответствовать всем финансовым, налоговым и экологическим нормам, необходимым для РФ. В свое время все вышеперечисленное сделало такие автомобили невыгодными для покупки, однако после снижения курса рубля в 2014 году и безостановочному росту цен на новые авто, сегодня все чаще можно увидеть машины, пригнанные не только из Беларуси, но даже из Европы.
Важно! Для беспрепятственного ввоза на территорию РФ автомобиль должен соответствовать экоклассу Евро-5, что актуально для старых автомобилей, в частности, первой категории. Напомним, что в Европе требования норм Евро-5 вступили в силу 1 сентября 2009 года. Автомобили младше этой даты, занесенные в базу данных нашей таможни, автоматически проходят по эконормам. А вот на машины старше, либо отсутствующие в базе, придется получать сертификат соответствия, доказывающий экологичность авто. Это несложно, но требует дополнительных временных и финансовых затрат.
Важно! Главным залогом беспроблемного привоза свежего подержанного автомобиля из Беларуси является гарантия его растаможки в республике. С машинами, уже стоявшими на учете в РБ дела обстоят проще - в белорусских документах стоит печать таможенного органа. С только что пригнанными авто из Европы на транзитных номерах все сложнее: в России их придется официально "пробивать" (никаких официальных справок белорусская таможня частным лицам на руки не дает, могут сохраниться только чеки белорусского владельца об оплате пошлины), то есть, при оформлении документов российская таможня в обязательном порядке пошлет запрос белорусской о легальности ввоза. Ответ может занять не меньше месяца.
Важно! Перед тем, как отправиться в Беларуси за машиной, в таможню потребуется внести залог в полном объеме стоимости таможенной очистки, всех налогов и сборов, которые необходимы в РФ (его размер можно определить на сайте tks.ru). На руки будет выдана справка о внесении залога, которую нужно предъявлять при обратном пересечении границы РФ с машиной. Это страховка российского государства от мошенничества. При подтверждении растаможки в РБ, а также вычете налогов и сборов за оформление российских документов залог будет возвращен.
Важно! Еще один "танец с бубном" придется освоить с системой ЭРА-ГЛОНАСС. По российским законам при ввозе авто в РФ она обязательна с 1 января 2017 года. Это ключевая дата и для стран, входящих в Таможенный союз. Если автомобиль был ввезен в Беларусь до 2017 года, то и в России ставить ГЛОНАСС не обязательно. А вот если машина свежепригнанная, готовьтесь к тратам на установку (около 30 тыс. рублей). Без нее российская таможня не даст ПТС.
Скажем так: прочитав все вышесказанное среднестатистический автовладелец, скорее всего, на затею плюнет. Не то, чтобы бы все сложно, но покупка автомобиля в Беларуси потребует немалой подготовки.
Нужно иметь дополнительные (хоть и возвратные) деньги на таможенный залог, подобрать хороший автомобиль, да еще возможно около месяца потратить на процедуру его полной легализации в РФ. Занятие не для каждого. Однако, решившись и пройдя все этапы, вместо подержанного "Соляриса" за те же деньги можно вполне получить отличный европейский дизельный универсал С-класса.