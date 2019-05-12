Гоним авто из Беларуси: недорогие эксклюзивы по цене Lada Vesta

Со времен введения в России заградительных таможенных пошлин, из-за которых пригонять авто из-за границы стало невыгодно, прошло немало времени. Какой-то период действовала белорусская "лазейка", однако с 2010 года прикрыли и ее, объединившись в единое таможенное пространство с едиными тарифами. С тех пор россияне переключились на автомобили, произведенные на Родине. А вот соседи-белорусы, ввиду отсутствия собственного автопрома, частично раскупили российский, а частично остались верны европейским "бэушкам". Смотрим, что интересного можно пригнать из братской республики.

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Начнем с самих автомобилей, так как для начала стоит определится, стоит ли игра свеч. Оговоримся, что подержанные автомобили одних и тех же марок и моделей в России и Беларуси стоят плюс-минус сопоставимо, так что особого смысла ехать за подержанным "Логаном" или "Короллой" к соседям смысла нет. Ехать надо за теми машинами, которые у нас не продаются, либо не продаются в интересных версиях или комплектациях.

Главными особенностями белорусского авторынка является его почти полная европеизация. То есть, в Беларуси популярно то, что популярно в Европе. Основными трендами являются наличие огромного количества универсалов, всевозможных вэнов, дизельных автомобилей, а также любовь белорусов к простой механической коробке передач.

Кроме того, при одинаковых пробегах автомобили из Беларуси находятся в куда лучшем техническом состоянии. В республике мягче климат, лучше дороги, строже требования к качеству топлива, а также дешевле запчасти. Да и сами белорусы в целом куда более аккуратные хозяева, нежели россияне.

Средняя стоимость достойных внимания экземпляров составляет в среднем от 8000 до 10 000 долларов (да-да, в Беларуси крупные покупки до сих пор негласно исчисляют в долларах США). На наши деньги, соответственно, это где-то около 550 000 - 650 000 рублей. В России за такую сумму сегодня не купить даже новый "Солярис" - только "Ладу Весту", да и то в базовой комплектации. Из подержанных авто выбор, конечно, более интересный, правда свежие экземпляры окажутся теми же бюджетниками, только трех-пяти летней давности, а солидные автомобили за те же деньги будут с еще большим возрастом и пробегом. Что же можно глянуть в Беларуси?

Volkswagen Golf VI Variant 1.6 TDI

Volkswagen Golf Variant. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Годы выпуска: 2010-2011

Пробег: 150-190 тыс.км

Автомобили марки Volkswagen в Беларуси сравни "Тойоте" в России - уважение, престиж и любовь. Возможно потому, что большая часть "немцев" с дизельными моторами на "механике". Фактически, белорусские владельцы Volkswagen полностью исключили для себя две главные беды марки - капризные бензиновые турбомоторы TSI и проблемную коробку DSG.

В исполнении 1.6 TDI известный у нас Golf шестого поколения становится плохо убиваемой машиной, главного внимания у которой потребует топливная система и своевременная замена ремней - ГРМ и приводного. В коробке передач внимание подшипникам и муфте синхронизатора первых передач. Полностью независимая подвеска имеет стандартный ресурс большинства составляющих, однако из-за отличной шумоизоляции хозяева иногда не слышат постукиваний, вследствие чего добивают и исправные узлы.

В остальном очень комфортный и просторный универсал, как правило в богатых комплектациях. Единственный нюанс для такой стоимости - немалые пробеги, которые компенсируются живучестью агрегатной пары.

Skoda Octavia II Combi 1.6 TDI

Skoda Octavia. Фото: Пресс-служба Skoda.

Годы выпуска: 2011-2012

Пробег: 120-170 тыс.км

Все сказанное относительно Volkswagen Golf Variant относится и к "побратиму" марки Skoda с тем же дизельным мотором 1.6 TDI и механической коробкой. Отличие в том, что чешский универсал за те же деньги будет на год-два моложе, а пробег на 30-50 тыс. км меньше. В России за подобные средства можно купить чешский универсал с базовым тихоходным бензиновым мотором 1.6 MPI, ну а из соседней страны удастся пригнать тяговый и экономичный дизель.

К слову сказать, проблем с обслуживанием подобных версий в России нет. Старшее исполнение с мотором 2.0 TDI у нас продавалось, но ввиду космической цены распространения не получило. Однако и специалисты по этим моторам, и запчасти на них имеются.

Renault Megane III Estate 1.5 dCi / Renault Scenic 1.5 dCi

Renault Megane Estate. Фото: Пресс-служба Renault.

Годы выпуска: 2014-2015

Пробег: 90-150 тыс.км

Наверное, одни из самых востребованных и распространенных автомобилей из Беларуси и даже Европы. По крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге с каждым годом пригнанных "Рено" из европейской гаммы становится все больше и больше.

Во-первых, потому что автомобили при всей своей практичности универсала и компактвэна реально симпатичные. Во-вторых, за 15 лет продаж "Логана" в России сильно вырос рейтинг надежности французских машин. В-третьих, при прочих равных "французы" заметно дешевле "немцев" и "японцев".

В итоге, за 600-650 тыс. рублей можно приобрести вместительный универсал или компактвэн Renault возрастом всего 4-5 лет и пробегом чуть более ста тысяч км с плохо убиваемым дизелем К9К от "Дастера".

Основные вопросы снова к проверке топливной системы, сажевого фильтра и клапана EGR, а также к сокращенным до 10 000 км интервалам замены масла. Современные версии мощностью 110 л.с. лишены проблем с неудачными форсунками Delphi и турбиной KKK, однако проверить стоит состояние масляного насоса, вкладышей и датчика положения коленвала. Плохое состояние последних деталей приводит к выходу из строя турбины.

Fiat 500L 1.4