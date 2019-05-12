Гуайдо отправил своего представителя на встречу с американским военными

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, называющий себя временно исполняющим обязанности президента страны, отправил своего представителя на встречу с Южным командованием ВС США. Об этом сообщает telemundo.com.

"Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться с главой Южного командования Крейгом Фоллером для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия", - заявил Гуайдо на митинге в Каракасе. По его словам, также как США и другие признавшие его страны, он держит открытыми "все варианты" решения политического кризиса в стране. Стоит напомнить, что Вашингтон не исключает силового сценария смены власти в Венесуэле.

Между тем еще на прошлой неделе законный президент боливарианской республики Николас Мадуро призвал армию быть готовой отразить возможное нападение со стороны США. "Военные должны быть готовы защитить родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится покуситься на эту священную землю", - заявил Мадуро.

Эти слова прозвучали после того, как провалилась очередная попытка госпереворота. Армия, несмотря на призывы оппозиции, остается верной президенту. В то же время Мадуро отправил в отставку 55 военнослужащих, в том числе ряд офицеров, в связи с причастностью к мятежу 30 апреля.