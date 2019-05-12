Израиль выбрал место для поселения в честь Трампа

Израиль возведет на Голанских высотах поселок, который будет назван в честь президента США Дональда Трампа. Место для строительства уже определено. Об этом проинформировал членов своего кабинета премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Я обещал, что мы создадим поселение в честь Трампа и назовем его именем президента. Сообщаю, что мы уже нашли место на Голанских высотах, где будет создано это новое поселение", - заявил премьер, добавив, что всеми вопросами, связанными с этим населенным пунктом, будет заниматься уже новое правительство, формированием которого он занимается после победы на апрельских выборах.

Как напоминает ynetnews.com, Нетаньяху пообещал назвать новый город в честь президента США в знак благодарности за признание израильского суверенитета над Голанскими высотами, отбитыми у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. СБ ООН признал аннексию недействительной. Недавнее решение Трампа было негативно встречено не только арабским миром, но и союзниками США.