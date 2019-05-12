"Манчестер Сити" во второй раз подряд стал чемпионом Англии

В английской Премьер-лиге состоялся заключительный 38-й тур. Разгромив на выезде "Брайтон" (4:1), "Манчестер Сити" защитил чемпионский титул.

Давненько в Англии не было такого, чтобы лучшая команда определилась в последнем туре. Еще в начале года казалось, что и на этот раз победитель станет известен досрочно. "Ливерпуль" опережал "Манчестер Сити" на семь очков и уверенно шел к первому чемпионству за 29 лет. Но не сложилось.

Хотя сегодня в какой-то момент "красные" поднялись на первое место. Длилось это минут пять, пока "Сити" не вышел вперед в матче с "Брайтоном". В параллельной встрече "Ливерпуль" обыгрывал "Вулверхэмптон" и ждал осечки конкурента.

Все стало ясно в начале второй половины, когда Рияд Марез забил третий мяч клуба из Манчестера. А окончательный счет установил Илкай Гюндоган - 4:1 в пользу "горожан". К тому моменту "мерсисайдцы" во второй раз огорчили "Вулверхэмптон" (2:0), но эта победа не принесла команде Юргена Клоппа никаких дивидендов.

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул. А главный тренер команды Хосеп Гвардиола в восьмой раз выиграл чемпионат страны, завоевав 26 трофей в тренерской карьере.

Что касается остальных результатов последнего тура Премьер-лиги, то слегка удивило домашнее поражение "Манчестер Юнайтед" от "Кардиффа" (0:2). Впрочем, даже победа в этой встрече с турнирной точки зрения ничего не поменяла бы для "красных дьяволов". Разве что они могли подняться на пятое место, но в параллельной игре "Арсенал" одолел на выезде "Бернли" (3:1). Добавим, что элитный дивизион еще досрочно покинули "Кардифф", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд".