На Шри-Ланке арестовали богослова, связанного с организатором взрывов

В рамках расследования серии терактов, унесших сотни жизней, полиция Шри-Ланки арестовала известного исламского богослова. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным следствия, Мухаммед Алияр не просто хорошо знаком с Захраном Хашимом - главным подозреваемым в организации атак на христианские храмы 21 апреля, когда отмечалась католическая Пасха. Он принимал участие в подготовке террористов-смертников, а также занимался переводом финансовых средств для группировки Хашима.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке в католических храмах, отелях, а также зоопарке в Коломбо прогремела серия взрывов, унесших жизни более 250 человек. Ранения различной степени тяжести получили свыше 500 человек. Теракты были совершены смертниками, целью атаки которых были местные христиане. Ответственность за взрывы взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).

Президент республики Майтрипала Сирисена объявил о введении режим ЧП на территории страны. Также с конца апреля в стране запрещено носить одежду, мешающую установлению личности человека по лицу.

Полиция провела ряд антитеррористических операций, задержав несколько десятков подозреваемых. По словам главы государства, разведка установила точное число террористов, и 99 процентов из них уже арестованы.

Между тем в стране прошли первые после терактов воскресные службы в католических храмах. Прихожанам теперь запрещено приносить с собой сумки, при входе им необходимо предъявлять удостоверения личности.