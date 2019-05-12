На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Архив украинской разведки снял гриф секретности с материалов, касающихся деятельности Украинской народной республики и лидера украинских националистов Симоне Петлюре. Речь идет о 350 документах, в том числе о дипломатических бумагах, приказах, резолюциях УНР (как копиях, так и оригиналах), письмах и фотографиях конца 1910-х - начала 1930-х годов.

"Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - отметили в Службе внешней разведки Украины. Лидер украинских националистов в 1917-1921 годах прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами со всеми несогласными. После освобождения Украины Красной Армией Петлюра бежал за границу. В 1926 году он был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, мстившем за своих родных, погибших во время петлюровских погромов. Суд принял это во внимание и оправдал убийцу.

Между тем на Украине в последние годы стали прославлять Симона Петлюру, появились его памятники, а его именем названы несколько улиц.